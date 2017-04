Luego de dieciocho días hoy se reinician las clases

Luego de 18 días de inactividad por el temporal y sus consecuencias, hoy se reanudarán las clases en las escuelas de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Según el relevamiento oficial, efectuado por el Gobierno provincial, en el 85% de los establecimientos educativos habrá actividad docente.El mismo informe del Ministerio de Educación que conduce Gustavo Castán, indica que hoy no se darán clases en las escuelas: 27, 209, 652 y 732 que funcionan como centros de evacuados y tampoco en los establecimientos educativos: 154 anexo 488, 221 anexo 755, 519, 704, 7702, 126 anexo 611, 146, 155 anexo 488, 169, 183 anexo 499 y 424, que tienen problemas edilicios.La decisión de reanudar el ciclo lectivo se adoptó la semana pasada cuando ya con algunos sectores de la ciudad recuperada, el Gobierno provincial a partir de la necesidad de brindar la totalidad del contenido educativo, pero también para ir volviendo a la vida cotidiana en esta ciudad, confirmó que hoy comenzarán las clases en las escuelas que estén en condiciones.El gobernador Mario Das Neves, luego de reunirse con el ministro de Educación y el titular de Coordinación de Gabinete, Alberto Gilardino, consideró que en la mayoría de los establecimientos educativos comenzará las clases hoy.Cuando la lluvia cesó y se pudo entrar a las escuelas, se realizaron tareas de reparación, limpieza de tanques y otros trabajos indispensables para que los centros educativos sean seguros, tanto en el plano edilicio como en el sanitario.SOLO HABRA CLASES EN LOS EDIFICIOS SEGUROSLa Regional Sur de ATECh (Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut) adelantó ayer la predisposición docente para dictar clases, pero supeditó el trabajo al estado en que se encuentren las escuelas. “Compartimos la decisión de volver a clases, pero recién mañana (por hoy) determinaremos en cada una de las escuelas, si las mismas están o no en condiciones”, aseguró el titular del gremio en Comodoro Rivadavia, Daniel Murphy.El sindicalista recordó que el gremio tiene el compromiso de “Educación y Supervisión sobre el estado en las escuelas. Esperemos que se haya cumplido porque no vamos a dictar clases en los lugares que sean inseguros para los alumnos y trabajadores”, sentenció.En diálogo con El Patagónico, Murphy dijo que ese compromiso mínimo comprende que en las escuelas se haya hecho la desinfección de los tanques de agua, el relevamiento de las instalaciones eléctricas y de gas, y que además, en el caso de que no se haya habilitado el servicio de agua, haya bidones de agua potable para consumo personal.Desde el gremio también se refirieron al estado de los establecimientos donde no habrá clases y como ejemplo puntual se puso a la escuela 738 del barrio San Cayetano. "Ya desde el año pasado advertimos por el problema de calefacción que existía y que ahora se agravó con el temporal. En esta escuela, si es que no se puso en condiciones la red de gas y los calefactores, seguramente no se dictarán clases”, consideró Murphy.