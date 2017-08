El Patagónico | Regionales - 17 agosto 2017 Luenzo diferenció al RAM de los Pueblos Originarios

El senador Alfredo Luenzo fue el tercer legislador por Chubut en interpelar ayer a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El legislador por Chubut Somos Todos, le preguntó a la funcionaria nacional si está confirmado que Santiago Maldonado se encontraba en el lugar del hecho y por qué el personal a cargo del operativo no atravesó el río en la búsqueda del joven.

La ministra Bullrich afirmó que no estaba totalmente probado que Maldonado haya estado allí y que Gendarmería no había atravesado el río "porque una ciudadana impidió el cruce por considerarlo territorio sagrado y una orden judicial lo desautorizó para evitar una situación de violencia".

El legislador también preguntó si la Cancillería argentina estaba realizando gestiones con sus pares de Gran Bretaña "dada la certeza que la organización RAM tiene su sede en Bristol y recibe financiación".

En ese sentido, sostuvo, "los objetivos que (los integrantes del RAM) tienen en Chubut están muy identificados, pero quiero dejar en claro que no tienen nada que ver con la relación que tiene el pueblo mapuche con nuestra provincia y con la recuperación de derechos que se han ido construyendo entre ambas partes a lo largo de los años", manifestó el senador.

En tal contexto, la ministro respondió que no se han realizado gestiones frente a Gran Bretaña dado que no existe una orden judicial para ello.





Fuente: