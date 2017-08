Luenzo le tiende puentes a Adrián Maderna

El senador Alfredo Luenzo mantuvo una reunión ayer a la mañana con el intendente de la ciudad de Trelew, Adrián Maderna, en el marco de los encuentros que habitualmente mantiene con quienes tienen representación política en la provincia, sin distinción de posicionamientos políticos y partidarios, poniéndose a disposición de los requerimientos de cada ciudad. El senador nacional por Chubut, representante de Chubut Somos Todos, destacó que "las puertas del despacho están abiertas porque son las puertas de Chubut, es el despacho es de la gente".

Luenzo dijo además: "lo que tenemos que hacer es articular mucho más la relación que tiene que existir entre los legisladores y cada uno de nuestros gobernantes, ya sea a nivel de Ejecutivo provincial, como de municipalidades. Es lo que le manifesté nuevamente a Adrián Maderna, que las puertas del despacho están completamente abiertas. Por eso, como los que representan a la gente más directamente son los intendentes. Por lo tanto, lo que corresponde es cada tanto, venir, hablar, conversar sobre cuáles son las necesidades y ponernos a disposición".





"MUCHO DEBATE"

"Creo que estamos en un momento en la provincia de Chubut, como el país, de mucho debate. Considero que la Patagonia Argentina necesita recuperar una agenda. Creo que debemos construir nuevos paradigmas, tenemos que recuperar la expectativa, tenemos que ver cuál es el que tiene que ser el motor del crecimiento. Estamos en un punto de inflexión a partir de lo que está sucediendo con la industria petrolera. Ha dejado de ser ese motor de la economía, por lo que debemos pensar entre todos qué hacemos. Es un desafío que tenemos que llevar adelante todos. En ese sentido hay que trabajar. Después del 22 de octubre, radicales, peronistas, de un lado o del otro, nos vamos a tener que sentar en una misma mesa. Hay que terminar con las discusiones. La unidad no se trata de construirla con seis dirigentes sentados en una mesa. Tiene que ser de los chubutenses, tiene que surgir de abajo hacia arriba", analizó más adelante.

Posteriormente, el senador que acaba de romper con el bloque de Sergio Massa explicó puntualmente que "más allá de las cuestiones partidarias, los legisladores tenemos que comprender que representamos a una región, no a un partido político, representamos a una provincia con intereses propios y que muchas veces podemos coincidir o no con el gobierno nacional. Las coincidencias no tienen que pasar por estar de acuerdo ideológicamente; tienen que pasar por saber si le hacen bien o no a la gente".

En tanto, Luenzo analizó la situación respecto del tema relacionado con los reembolsos por puertos patagónicos. "Lo que tiene que terminar de entender el gobierno nacional es que nosotros no somos una economía de mercado", dijo.

"Nosotros tenemos menos de un habitante por kilómetro cuadrado. La economía de mercado acá no funciona. Por lo tanto, si no existe una asistencia del Estado que nos mejore la competitividad para ponernos en igualdad de condiciones, no por encima de La Pampa o de otras regiones, en pie de igualdad para tener un país equilibrado. Para tener la posibilidad de producir lo que producimos acá y darle valor agregado. Tienen que salir de la visión de Capital Federal. El Pro es un partido municipal que se recibió de partido nacional de la mano del radicalismo. Los que habitan en una manzana y lo que tributan en ese espacio, puede ser lo que tributa una ciudad en la provincia de Chubut. Si ellos no comprenden cómo se vive en la Patagonia, es una tarea muy difícil. Tenemos que juntarnos todos para salir de esta situación. La Patagonia tiene que tener un nuevo diseño que tiene que tener la Patagonia como región, debe recuperar un espíritu de carácter regional. No podemos seguir pensando las provincias por separado, sino como una sola región y en un contexto internacional, utilizando el corredor bioceánico".

Para finalizar, Luenzo habló de un esquema, de un bosquejo, que se definirá esta semana respecto de la necesidad de reintegros a la producción, más un estímulo por la exportación en los puertos patagónicos.

"Este reintegro a la producción tiene que estar anclado a un certificado de origen. Si hay un reintegro al langostino, ese langostino tiene que ser exportado a través de un puerto de la provincia de Chubut. Si lo saca acá frente a nuestras narices, lo tiene que exportar, sino no tendrá reintegro. Lo mismo con la lana. El reintegro no nos alcanza. Y después hay que aportarle un fondo de reconversión productiva, que puede surgir quizás de las actividades extractivas y que tenga un porcentaje mínimo, que se definirá el martes con Rogelio Frigerio y Marcos Peña, un reembolso por puertos patagónicos que vuelva a la provincia", concluyó.