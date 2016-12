Luis Almagro: "el sistema político no puede declarar culpable a Milagro Sala"

El titular de la Organización de Estados Americanos (OEA) reiteró el reclamo por la libertad de la dirigente de la Tupac Amaru y afirmó que la Justicia no se puede manejar en base a encuestas.

Almagro señaló que el gobierno pretende desconocer resoluciones de los organismos internacionales sobre la detención arbitraria de Sala.

"La Justicia no se puede administrar por encuestas u opiniones, sino en función de consideraciones objetivas del caso. El sistema político no puede declarar a Milagro Sala culpable, ello es improcedente y genera situaciones no deseadas para el Estado de Derecho", afirmó Luis Almagro, secretario general de la OEA. Las declaraciones de Almagro se suman al escrito que envío el organismo exigiendo la liberación inmediata de la dirigente.

En el mismo sentido se expresaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU.

"El único interés que me mueve es el de los principios interamericanos en materia de derechos humanos", aclaró Almagro y precisó que las irregularidades de la detención de la dirigente tienen que ver con las garantías procesales. "Se insta a cumplir con el debido proceso", afirmó el ex canciller uruguayo.

El grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias evaluó el caso y llamó a la liberación de Sala por considerar que la prisión preventiva en el mes de enero fue arbitraria, ya que "viola los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte".

En una entrevista brindada al diario La Nación, Almagro se mostró confiado en que la Argentina "actuará en base a los principios fundamentales del derecho y los derechos humanos" e insistió con que "lo que indica el Estado de derecho es que debe ser el Poder Judicial el que otorgue respuestas técnicas sobre este tema. El sistema político no puede asumir esa representatividad ni prejuzgar situaciones procesales o jurídicas".

Para Almagro, el Gobierno pretende "desconocer" las resoluciones de los organismos internacionales sobre la detención arbitraria de Sala. "Todos coincidimos en que debe asegurarse el más pleno respeto de las garantías procesales para Milagro Sala o para cualquier detenido. Su legítima defensa debe ser asegurada y ello debe hacerse bajo los más rigurosos estándares internacionales", afirmó el titular de la OEA.

"Todo el problema en este caso, es de qué lado de los principios te paras. Nada más. Como lo hicimos respecto a Leopoldo López y a los presos políticos en Venezuela", puntualizó el representante de la OEA.





GOBIERNO "MUY ATENTO"

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, insistió ayer en que "es la Justicia jujeña quien tiene que dar respuestas" ante los organismos internacionales sobre la situación de Milagro Sala, la líder de la organización Tupac Amaru detenida desde enero pasado en esa provincia.

"Es un tema que nos ocupa. Milagro Sala no es una enemiga del gobierno. Es una persona que tiene problemas ante la Justicia de Jujuy y, como somos un país federal, defendemos a rajatabla esta conformación como Estado, respetando la autonomía provincial y la independencia de los poderes", dijo el funcionario declaraciones a Radio Télam.

Indicó que el gobierno argentino "está muy atento" a los reclamos de los organismos internacionales por la liberación de Sala y precisó que se "trasladan permanentemente a Jujuy los requerimientos, pidiéndole a la justicia jujeña todas las respuestas necesarias".

"Las respuestas tienen que salir de la Justicia. La Justicia jujeña es quien tiene que dar las respuestas", insistió.

El ministro de Justicia de Jujuy, Agustín Perassi, ha dicho que los jueces de esa provincia dictaron la prisión preventiva de Sala por entender que ella podría "entorpecer" los procesos judiciales en su contra debido a la "capacidad de violencia y de ejercer presión" que le atribuyen a dirigente.