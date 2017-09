Luisana Lopiliato reveló que su desnudo fue un montaje

Tras las fuertes repercusiones por la escena de sexo de Luisana Lopilato y Guillermo Francella en "Los que aman, odian" por la relación padre e hija que tuvieron en la comedia Casados con Hijos, la actriz habló sobre los detalles del encuentro sexual en la ficción.

En una entrevista con revista Pronto, Luisana detalló cómo encaró sus apasionadas escenas con Francella: "en el rodaje enseguida nos olvidamos de Casados con Hijos. Era algo serio, no daba para el chiste. En el set había respeto. Y además, con Guille tengo mucha confianza y pudimos fluir".

En este marco, reveló que la escena del desnudo no fue real sino un montaje: "la escena del desnudo fue un montaje de la producción. Sé que existe el morbo del espectador y no quiero decepcionar a nadie, pero fue un montaje. La magia del cine. El que quiera imaginar que soy yo, bienvenido. Pero no".

La actriz explicó por qué no mostró su cuerpo: "no es que no me animara. Más bien quería estar más concentrada en lo que venía, que era la escena de sexo, y no en el desnudo. La escena de sexo era más importante en cuanto actuación que mostrar el cuerpo".