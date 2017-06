Luque aseguró que el manejo de los fondos será "absolutamente transparente"

El viceintendente Juan Pablo Luque se refirió al pedido de transparencia y publicidad que ayer, en conferencia de prensa, realizó el gobernador Mario Das Neves sobre el manejo de los 100 millones de pesos que el gobierno provincial destinó a Comodoro para atender a los vecinos damnificados por el temporal “El municipio, como ha hecho siempre, va a manejar estos fondos con toda la transparencia posible. Los beneficiarios de los subsidios van a salir del relevamiento social y sus nombres se darán a conocer, ya que estarán a disposición de todo el mundo”, afirmó.En diálogo con El Patagónico, Luque aclaró que como estaba en Buenos Aires no escuchó en directo las declaraciones, pero sí dijo conocer las mismas a partir de las citas periodísticas.“El municipio hizo público todo lo que ingresó de ayuda al temporal. No sé que habrán hecho otras organizaciones o estados porque no vi otras publicaciones, pero nosotros informamos todo, a partir de un excelente trabajo de Juan Khouri" (subsecretario de Coordinación Económica del municipio).Respecto al destino de los 100 millones, de los que ya llegó al municipio el primer tramo de 20, el presidente del Concejo Deliberante insistió en que “los fondos se entregarán a quienes los necesiten, en base al relevamiento social y de la propia catástrofe. En esto está trabajando el secretario de Desarrollo Humano, Marcelo Rey”, acotó.Luque igualmente recordó que el municipio aún está esperando la modificación del decreto firmado por el gobernador, "tal como se habían comprometido los ministros en la reunión que tuvimos con los diputados, donde se estableció que parte de esos fondos podían ser utilizados para solventar cuadrillas que realicen trabajos en las casas de los damnificados. Si esto no sucede, se entregarán los 100 millones en subsidios y con las garantías y transparencia del caso”.MEJORAMIENTOS EN CINCO BARRIOSEl viceintendente llegó ayer de Buenos Aires, donde mantuvo nuevas reuniones con autoridades de Nación, en especial con el subsecretario de Infraestructura del Ministerio del Interior, Fernando Alvarez de Céliz, con quien acordó la pronta realización de trabajos de mejoramiento urbano, social y verde en cinco barrios de la ciudad.“Con fondos de Nación, unos 400 millones de pesos, se van a mejorar los barrios Las Américas, Moure, Extensión del Stella Maris, Fracción 14 y 15, y Laprida. En estos sectores de la ciudad lo que haremos serán espacios verdes, mejoras o construcciones de CPB, mensuras y obviamente servicios básicos como aguas, cloacas y energía”, indicó Luque.A las reuniones, el funcionario municipal concurrió con los proyectos ejecutivos de las mejoras, con los que se avanzó en las licitaciones que se pondrían en marcha, a más tardar el mes próximo, desde el municipio.