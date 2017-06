Luque confirmó que ya se promulgó el aumento

Luego de la manifestación de ayer en el Concejo Deliberante y en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el viceintendente Juan Pablo Luque, también presidente del recinto legislativo, se refirió al reclamo que realizó un grupo de vecinos autoconvocados, pidiendo que se dé marcha atrás con el incremento que se aplicó a los servicios de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL). También confirmó que el Ejecutivo ya promulgó el alza.

"El reclamo es justo y muy entendible teniendo en cuenta que hay gente que tiene problemas para poder pagar las facturas", dijo Luque. "Y nosotros como Estado obviamente vamos a ir viendo cada uno de los casos particulares que haya, pero la mayoría de la población somos los que tenemos que mantener el servicio, porque si no es imposible que la Cooperativa siga funcionando", advirtió.

En relación a la decisión de incrementar los servicios, el viceintendente explicó: "el pedido de aumento data de varios meses, y no se pudo tratar después de la audiencia pública porque ocurrió la catástrofe. Pero la SCPL ya está pagando las facturas de energía un 100% más caras a Cammesa (distribuidora eléctrica) y no podíamos dilatarlo más porque la situación financiera de la entidad es crítica". Y agregó: "no es sólo el desfasaje histórico en la actualización tarifaria, sino también la inversión realizada durante el temporal y las deudas persistentes con el resto de los municipios de la cuenca hídrica y de la Provincia, lo que agudiza la situación".

Hay que recordar que junto a la autorización de aumento, se aprobó un proyecto de eximición para los damnificados por el temporal (60 días para electricidad y 120 para aguas y cloacas), una tarifa con descuento del 25% para electrointensivos (barrios sin red de gas), eximición definitiva para pacientes electrodependientes; y una escala con costos diferenciales para jubilados y carenciados.