Luque dijo que en Comodoro no se conoce el plan de obras de Nación

El 69° aniversario de Rada Tilly se desarrolló ayer en el Centro Cultural y contó con la participación de funcionarios provinciales y de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Uno de ellos fue el viceintendente Juan Pablo Luque quien aseguró que "en este nuevo aniversario, como todos los años, desde la Municipalidad acompañamos a una ciudad que es tan cercana desde todo punto de vista a Comodoro Rivadavia, no solo en distancia sino también en problemáticas comunes y necesidades de la región”.Asimismo, el viceintendente se refirió a las obras que impulsa el Gobierno nacional en Comodoro Rivadavia. "Todavía falta mucho. Hasta el momento se está trabajando con la Provincia en un proyecto de licitación de 30 millones de pesos de pavimento. El resto se está trabajando y el municipio ya entregó todos los proyectos que eran necesarios para las obras requeridas. Habíamos elaborado un proyecto de 200 millones de pesos en pavimento para todo Comodoro Rivadavia, pero primero se van a licitar 30 millones; veremos cuando se licitará el resto. Estamos aguardando esas definiciones”, aseguró.En este sentido, Luque destacó que no hay una estrategia en materia de obras públicas por parte del Gobierno nacional con respecto a Comodoro Rivadavia. “Falta trabajo en todo sentido. Faltan algunas definiciones concretas que tienen que ver con estrategias que tiene Nación con Comodoro porque todavía no la conocemos bien”, indicó.Además, el presidente del Concejo Deliberante subrayó que "el famoso Plan Patagonia no contempla prácticamente nada para Comodoro Rivadavia y no sabemos concretamente en qué consiste porque, por ejemplo, deja a afuera estratégicamente algo como el Corredor Bioceánico que para nosotros y para toda la Patagonia sur como Río mayo, Sarmiento, Río Senguer, Rada Tilly y Facundo, enriquecería mucho el tráfico comercial para toda la región”."A MENNA NUNCA LO VI TRABAJANDO"Luque también se refirió a los dichos del precandidato a diputado nacional por la Alianza Cambiemos, Gustavo Menna, quien aseguró que el Gobierno nacional no avanza con las obras porque los Ejecutivos provincial y municipal no entregaron los proyectos correspondientes."Yo a Gustavo Menna lo entiendo porque está en campaña política, pero me parece que conoce bastante poco de gestión y de los problemas que tenemos los comodorenses y la gente de Rada Tilly porque no lo he visto nunca en un barrio, ni trabajando para gestionar absolutamente nada", sostuvo."Entiendo que su función es criticar porque le dijeron que tiene que criticar porque la campaña dice eso. La verdad es que a nosotros en este momento la campaña nos importa bastante poco y estamos trabajando para que Comodoro salga adelante”, agregó.En este sentido, el viceintendente sostuvo que "lo que tendría que hacer Gustavo Menna es primero interiorizarse sobre los proyectos que ha presentado la Municipalidad de pavimentación por 200 millones de pesos. Lo invito a Gustavo Menna a que cuando lo crea necesario, interiorizarse sobre los problemas de Comodoro Rivadavia, que parece que los conoce bastante poco".