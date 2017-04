Luque logró un triunfo demoledor en el TC2000

Manuel Luque, con el Renault Fluence del Ambrogio Racing, se impuso ayer de punta a punta en la final de la segunda fecha del Campeonato Argentino de TC2000, llevada a cabo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez Buenos Aires. Este triunfo le permitió al santafesino ser el nuevo líder del torneo. Mariano Pernía, compañero de equipo del ganador, y Diego Ciantini (Chevrolet Cruze-Pro Racing) completaron el podio.

El semáforo se puso en verde y Manuel Luque tomó el liderazgo del pelotón, por detrás sus compañeros de equipo (Pernía y Gabriel Gandulia) se tocaron y Ciantini aprovechó esta circunstancia para ubicarse como escolta del santafesino. Cingolani había escalado hasta la tercera posición, pero culminada la primera vuelta se pasó al final de la recta y el "Galgo de Tandil" recuperó la tercera colocación.

Ya en los primeros giros, Luque se escapaba en la vanguardia y le sacaba casi 3 segundos de diferencia a su perseguidor, demostrando un rendimiento demoledor del Renault Fluence alistado por el Ambrogio Racing. Pernía, su compañero de team, lograba superar a Ciantini y era el nuevo escolta. El cuarto lugar estaba en manos de Gandulia, también compañero del líder. Esto demostraba el potencial de los Renault Fluence de Marcelo Amrbogio, quienes fueron durante todo el fin de semana los dominadores.

Santiago Mallo, Federico Iribarne, Marcelo Ciarrocchi, Martín Chialvo, Tomás Cingolani y Franco Crivelli completaban el "top ten" de los primeras vueltas de la competencia.

Giro a giro Luque le sacaba más distancia a sus perseguidores. Pernía no lograba limar la diferencia y hasta este momento no lograba incomodar al santafesino. El ex marcador de punta del Atlético de Madrid tampoco sufría amenazas de Ciantini, que desde el tercer lugar debía preocuparse más por los ataques de Gandulia, que por intentar de arrebatarle la posición al tandilense. Mallo se ubicaba quinto y Ciarrocchi escalaba a la sexta colocación, tras superar a Iribarne.

Tan demoledor era el potencial del Renault Fluence N°3, que promediando la mitad de la carrera le sacaba una diferencia importante a Pernia (3,679) y más de diez segundos a Ciantini, el tercero en discordia. A esta altura, Luque parecía estar manejando un misil en el "Coliseo Porteño".

Pero las carreras son impredecibles y el ingreso del Auto de Seguridad le dio un condimento más a la segunda final de la temporada. Las diferencias volvieron a cero cuando la carrera se neutralizó por el despiste y vuelco de Agustín Lima Capitao en "Ascari". El joven de Isidro Casanova fue traslado al hospital que la AAV posee en el Gálvez por precaución, pero no sufrió inconvenientes físicos.

La velocidad se reanudó luego de cinco vueltas y Luque no dejó nada librado al azar, ya que en los primeros metros se escapó en la cima del pelotón. Pernía no logró amenazarlo y Ciantini se acomodó detrás de ellos. Mallo logró dar cuenta de Gandulia y se adueñó de la cuarta colocación, pero esto no le duró mucho ya que unos minutos después se despistó y quedó fuera de competencia.

Ciarrocchi aprovechó esta situación y heredó el cuarto lugar, tras superar de manera notable al joven de Capital Federal. A poco del final, Luque comenzó a cuidar los neumáticos de su Renault Fluence y Pernía le descontó diferencias, pero el santafesino manejó la situación para no sufrir ningún imprevisto en el final de la carrera.

Cayó la bandera a cuadros y "Manu" se dio el gusto de obtener su tercera victoria en el joven TC2000 nada más ni nada menos que en el mítico "Coliseo Porteño".

Con estos resultados, el campeonato es liderado por Luque, con 87 puntos. En el segundo lugar se ubica Ciarrocchi, con 77 unidades. Crivelli (56), Ciantini (53,5) e Iribarne (50) completaron los primeros cinco lugares.

La tercera fecha del Campeonato Argentino de TC2000 se disputará el 13 y 14 de mayo en el autódromo de Concepción de Uruguay, provincia de Entre Ríos.





>Panorama - 30 vueltas

1° Manuel Luque Renault Fluence 50:28.079

2° Mariano Pernía Renault Fluence a 00.853

3° Diego Ciantini Chevrolet Cruze a 02.342

4° Marcelo Ciarrocchi Fiat Línea a 03.296

5° Franco Crivelli Peugeot 408 a 04.852

6° Tomás Cingolani Fiat Linea a 05.552

7° Federico Iribarne Honda Civic a 05.921

8° Sebastián Peluso Ford Focus III a 06.362

9° Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III a 06.518

10° Martín Coulleri Renault Fluence a 07.120