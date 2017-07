Luque se comprometió a mantener el alquiler para damnificados de Laprida

El viceintendente Juan Pablo Luque recibió en su despacho del Concejo Deliberante a un grupo de vecinas del barrio Laprida (calle Cuba) cuyas viviendas fueron devastadas por la catástrofe y que actualmente el municipio les proporciona subsidios para el alquiles de viviendas, hasta que se construyan las viviendas comprometidas por el gobierno nacional.

Fabiola Levín, una de las vecinas explicó que pidieron audiencia con e viceintendente por la preocupación de que "podían llegar a desalojarnos de los lugares que estamos alquilando": Sin embargo, el mandatario se comprometió a sostener la ayuda. "El señor viceintendente nos dio una respuesta diciendo que nos va a ayudar para pagar el alquiler por tres meses más. Esto tardaría más o menos una semana entre que se manden los papeles y todo, dándonos una tranquilidad".

Sobre la situación de sus viviendas, Levín comentó "no podemos volver a nuestros hogares, perdimos todo y realmente no hay manera de volver. El viceintendente hasta ahora nos dio tranquilidad, y bueno, tendremos que esperar una semana para que Desarrollo Humano y Familia lo gestionen. Ya cuando tengamos la plata para poder pagar el alquiler nos vamos a quedar tranquilas".

Por su parte, la vecina Johana Maldonado recordó que son nueve las familias de la calle Cuba que no pueden volver a sus casas. "Necesitamos una solución porque si no tendríamos que pagar el alquiler nosotros y hay gente que no le alcanza para hacerlo. La ayuda sería por tres meses más y así ir viendo los que pueden volver a sus casas y los que no", detalló.