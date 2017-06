Luque se bajó definitivamente y siguen dialogando con Cufré

El viceintendente Juan Pablo Luque, que ayer por primera vez oficializó su rechazo a ser precandidato a la diputación nacional, definió al exministro de Hidrocarburos de la provincia, Ezequiel Cufré, como "un excelente técnico y funcionario". El presidente del Concejo Deliberante reconoció que si bien todavía no tienen una respuesta positiva, para el justicialismo de Comodoro Rivadavia, Cufré sería el hombre adecuado y "un lujo" postularlo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto.

El viceintendente Juan Pablo Luhabló ayer, por primera vez de manera oficial sobre la sugerencia que recibió para ser precandidato a la diputación. Recordó que la rechazó de inmediato por “la situación en la que se encuentra Comodoro Rivadavia, tras el temporal”. También reconoció que el hombre apuntado desde la intendencia, y de la mayoría del justicialismo de Comodoro Rivadavia para ese cargo es el ex ministro de Hidrocarburos de Chubut, Ezequiel Cufré.

Tal como adelantó El Patagónico, Cufré es el hombre elegido por el justicialismo de Comodoro, básicamente por el sector mayoritario que conduce el intendente Carlos Linares, para postularlo como precandidato a la diputación nacional.

El exministro de Hidrocarburos durante la gestión Buzzi, como también se señaló en este diario, seguía hasta anoche sin estar muy convencido para aceptar la postulación, pero sobre la misma se continuó trabajando ayer, tanto que al cierre de esta edición se estaban desarrollando importantes reuniones en ese sentido.





"SERIA COBARDE

E IRRESPONSABLE"

El viceintendente Luque confirmó ayer, en diálogo con Radio Del Mar, que oportunamente rechazó el ofrecimiento que se le acercó para ser él el precandidato. “En la situación en la que, tras la catástrofe se encuentra la ciudad, sería de cobarde y muy irresponsable, dejar el cargo que me dio el vecino para buscar otro. Esto se lo comuniqué de inmediato al intendente, que obviamente no solo aceptó la respuesta, sino que comparte el criterio y el sentimiento que tenemos para seguir trabajando para la gente de Comodoro”, expresó.

El presidente del Concejo consideró: “solo pueden seguir insistiéndome por esta postulación la gente que no es de Comodoro, o que no sabe cómo estamos y el trabajo que hay que hacer. Hay dirigentes que tienen mucho tiempo para hacer política, sobre todo los de afuera de la ciudad, nosotros estamos abocados el 99% a la gestión y si usamos el 1% restante es porque es importante y porque estamos en época de cierre de listas”, sostuvo.





"SERIA UN EXCELENTE

PRECANDIDATO"

Al ser consultado por Cufré, Luque aseguró: “sería un excelente candidato. De eso no hay dudas. Fue el mejor funcionario del gobierno anterior y una pieza clave para sostener los puestos de trabajo en el petróleo, defendió a la provincia como pocos desde la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocaburos) y no tiene cargos, con lo cual no cometería la irresponsabilidad de dejar uno para buscar otro”, remarcó.

“No queremos hacer como el gobierno provincial, que está impulsando al vicegobernador, en un momento muy crítico del Chubut, no solo económico, sino en el plano de una emergencia, que hoy tiene al 80% de la provincia con problemas por la nieve”, resaltó.

Luque aseguró que todavía no hay una respuesta positiva de Cufré pero insistió en que “sería el precandidato ideal y de lujo”.