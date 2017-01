El Patagónico | Regionales | AÑO NUEVO - 02 enero 2017 Luz Valentina fue la primera bebé del 2017 en Comodoro Rivadavia Luz Valentina Degiuseppe Martínez nació ayer a las 0:58 en la Clínica del Valle y se convirtió así en la primera bebé del año. Sus padres Jonatan y Mariana ayer se mostraron muy felices por el nacimiento de su hija y le brindaron un mensaje a la sociedad para 2017: "que disfruten de la familia".

Luz Valentina Degiuseppe Martínez fue la primera bebé del año en Comodoro Rivadavia. Nació a las 0:58 en la Clínica del Valle y pesó 3,850. Sus padres, Jonathan Roberto De Giuseppe y Mariana Martínez, vecinos del barrio Pueyrredón, ayer estaban muy felices por el nacimiento de la beba que les cambió la vida. El Patagónico les comunicó la noticia a los profesionales de la Clínica luego de consultar en otras salas de nacimientos y se mostraron sorprendidos junto a los padres de la niña.

Jonatan es de Tres Arroyos y Mariana de Comodoro, hace tres años que están juntos y su proyecto más inmediato es disfrutar cada minuto de Luz y tener su techo propio.

Degiuseppe contó que el sábado a las 14:30 Mariana comenzó con contracciones leves y pausadas y cuando arribaron a la guardia de la Clínica los atendieron muy bien, les dieron el diagnóstico y se fueron a la casa. Por la tarde siguieron las contracciones que se empezaron a tornar más dolorosas y volvieron. La mujer, entonces, fue internada para el trabajo de parto que hasta ese momento era normal.

Cuando estaba todo listo para que Luz Valentina naciese a diez minutos de 2017, la posición que tenía en el útero de su madre no era la correcta, por lo que los especialistas de la Clínica decidieron practicar una cesárea.

A las 0:58 cuando Luz Valentina dio su primer llanto, su padre confesó que sintió "algo espectacular, que hay que vivirlo". El hombre, muy emocionado, destacó el sufrimiento de la madre y agradeció sobre todo que su beba "haya nacido bien de salud".

Sus familiares, que brindaban a la distancia, llamaban continuamente preguntando si ya había nacido Luz y toda la familia se fundió en un abrazo cuando tuvieron la noticia.



CONTENCION ADECUADA

Degiuseppe destacó el trabajo de los profesionales. Ayer las enfermeras de la Clínica estaban muy atentas a todos los detalles, como así también el pediatra Jorge Giordani que les daba indicaciones y los tranquilizaba en forma permanente.

Para el ginecólogo Marcos Van Meegroot fue también su "primer bebé del año". Sostuvo que se complicó el parto y que se practicó una cesárea de urgencia.

El nacimiento de Luz fue uno de los primeros diez del año en toda la Argentina. Los primeros bebés nacieron a las 0:00 en Mendoza, Santiago del Estero y Santa Fe.

Degiuseppe, trabajador en el sector cementación de la empresa Geo Patagonia, agradeció también a sus compañeros de trabajo que estuvieron pendientes.

"Que empiecen bien el año, que sean felices, disfruten de la familia, con la mujer y con los hijos. Yo me siento iluminado, es un regalo de Dios" dijo el papá primerizo.

"Cuando la escuché llorar, quería que me la traigan", agregó Mariana mientras acariciaba a su beba y la cubría con la manta. Luz llegó a la vida de los Degiuseppe a eso, a iluminar sus vidas.

Hasta el mediodía en el Hospital Regional y en el Sanatorio de la Asociación Española y Socorros Mutuos aún no habían registrado nacimientos.



