INFORMACIÓN GENERAL - 29 marzo 2017
Luz verde del Senado para uso medicinal del cannabis
Son muchos los pacientes que reportaron beneficios, pero no existen estudios que recopilen evidencias a nivel nacional. Además, uno de los temas más sensibles es si se debe permitir el autocultivo y de qué manera se instaura.

El Senado avanzó con el proyecto de ley para regular la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis y de esta manera la iniciativa quedó a un paso de convertirse en ley.

El proyecto, aprobado por la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado, obtuvo dictamen de las comisiones de Salud, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda, con un amplio consenso.

En un comunicado, la ONG Mamá Cultiva respaldó el proyecto y destacó que "incluye un marco de protección para las miles de familias que cultivamos cannabis con fines medicinales". De esta forma, el colectivo remarco "la inscripción en un registro habilitado para tal fin".

En tanto, agregó que "este marco de protección implica un avance sustancial respecto de la ley actual: rompe con la inercia prohibicionista y es el escalón a partir del cual será posible seguir luchando por leyes que regulen el autocultivo y el cultivo solidario y colectivo, sin perseguir ni criminalizar a los cultivadores".

"La sanción de la Ley nos permitiría empezar a trabajar codo a codo con la comunidad médica y científica que por fin, podrán revalidar nuestro testimonio respecto de las propiedades de esta planta, que tanto defendemos", concluye.

Tras un plenario de comisiones, se espera que el Senado discuta en recinto un proyecto de ley que establece el uso de marihuana medicinal, un tema que no está exento de polémicas. Son muchos los pacientes que reportaron beneficios, pero no existen estudios que recopilen evidencias a nivel nacional. Además, uno de los temas más sensible es si se debe permitir el autocultivo y de qué manera se instaura.

El doctor Carlos Alberto Magdalena, médico neurólogo infantil dijo que espera que el Estado legalice la marihuana para su uso medicinal o dicho de forma más correcta, para su empleo "fitoterapéutico alternativo" porque "desde 2000 se recopila conocimientos sobre sus beneficios, en especial sobre el aceite de cannabis en epilepsias refractarias y encefalopatías muy graves en la infancia".

Magdalena, quien también es jefe de la Sección Neurofisiología y Epilepsia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, aclaró que "el aceite no cura, pero sí mejora la calidad de vida de los pacientes cuando han fracasado todos los tratamientos, tanto farmacológicos como quirúrgicos".

Entre los beneficios reportados en los niños afectados, el especialista enumeró "descenso en la cantidad de convulsiones ,mejoras en la cognición, el desarrollo, la socialización y vinculación con el entorno, normalización del sueño y bajas en el nivel de agresividad".

En proyecto aprobado en Diputados establece un marco regulatorio para la investigación científica, lo que para Magdalena es importante porque "se necesita sumar evidencia a nivel local, algo que no podía hacerse porque la sustancia no es legal". Pero insistió en que los casos tratados en el consultorio muestran resultados similares a los reportados en otros países como Canadá, Países Bajos e Israel, donde el uso de la marihuana medicinal es legal para ciertas patologías o por prescripción médica. Por eso, enfatizó en la idea en que "al tiempo en que se realicen los estudios, no se le cierre la puerta terapéutica a los pacientes que lo necesiten con esa excusa".



