El Patagónico | Deportes - 03 agosto 2017 Mac Allister: "se debe trabajar en una Ley Nacional de Infraestructura Deportiva"

El secretario de Deporte de la Nación, Carlos Mac Allister, quien se encuentra desde ayer en Catamarca, en el marco de la Convención Nacional del Deporte, propone "trabajar hacia el futuro, en una Ley Nacional de Infraestructura Deportiva".

El ex futbolista y actual funcionario nacional destacó en materia de políticas deportivas que "no se va a discriminar a ninguna provincia", remarcando la importancia de la creación de esa ley para que "posibilite y normalice la construcción en el deporte y que financie a las regiones para crear mucha más infraestructura deportiva en todo el interior, para que el circuito deportivo tenga mucha más dinámica y participación".

Al precisar la iniciativa, detalló que "esta ley crearía regiones que comprenderían todas las provincias de Argentina, y así empezaríamos a desarrollar la infraestructura nacional".

"La creación de esta ley fue motivo de diálogo con la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci. He hablado con la primera mandataria provincial sobre este tema, porque es muy importante que los senadores y diputados de Catamarca, nos acompañen con esta nueva idea", indicó.

Mac Allister adelantó que invitó a Corpacci a la presentación de los Juegos Evita el próximo 9 de octubre en Mar del Plata, porque "es muy importante que todos los gobernadores acompañen a las delegaciones".

Fuente: