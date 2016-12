El Patagónico | Regionales | POLITICA - 24 diciembre 2016 Mac Karthy confirmó bloque propio pero le aseguró a Mutio que se quedará en el PJ El presidente del PJ, Ricardo Mutio, se reunió ayer con el conductor del Frente Peronista de Trelew, Gustavo Mac Karthy, quien confirmó que su sector abrirá un bloque propio en la Legislatura, aunque descartó avanzar en conversaciones para sumarse al frente electoral que para las legislativas del año próximo impulsa el gobernador Mario Das Neves.

El titular del Consejo Provincial del Justicialismo, Ricardo Mutio, se entrevistó ayer con el ex vicegobernador Gustavo Mac Karthy. En el encuentro, el dirigente del Frente Peronista confirmó, como había adelantado El Patagónico, que sus tres diputados provinciales (Adrián Cunha, Florencia Papaiani y LeandroEspinosa) abrirán a partir de marzo un bloque propio en la Legislatura.

En diálogo con Radio Del Mar, Mutio definió como “muy amena y cordial” la charla que ayer, en Trelew, junto con la consejera provincial Liliana Peralta, tuvo con el ex vice gobernador, que fue posterior a un encuentro que primero se mantuvo con el titular de la bancada provincial del PJ-FpV Javier Touriñan, en el que dio su informe de situación.

“Estas reuniones, creo, debieron hacerse tiempo atrás. Nosotros asumimos hace 10 días y comenzamos con esta práctica, que arrancamos con Touriñan y Mac Karthy, por el problema que es de público conocimiento, pero que luego tendremos con todos los compañeros peronistas de toda la provincia”, indicó.

Mutio advirtió que la idea de la nueva conducción es “escuchar y trabajar con todos los compañeros, porque lo que buscamos es tener un peronismo unido y fuerte para hacer un buen papel en las legislativas del año próximo y recuperar la provincia y el país en el 2019”, observó.



BLOQUE PROPIO SI,

FRENTE electoral NO

Ante la pregunta puntual, el ex secretario de Gobierno del municipio informó que, en la charla, Mac Karthy confirmó que su sector tendrá un bloque propio en la Legislatura. “Esa es la idea que expresó, junto con las razones. Van a trabajar con una bancada propia, pero siempre dentro de peronismo”, aseguró el titular del PJ.

“Mac Karthy nos dijo que no formará parte del frente electoral del gobernador Mario Das Neves, porque su idea es quedarse en el peronismo. Le tenemos que creer, porque es una persona y un compañero de ley. Especulaciones hay muchas, pero nosotros confiamos en su palabra. Respecto al nuevo bloque, tendremos que analizar el tema con la mesa de conducción”, acotó.

De acuerdo a lo dicho por Mutio, entre el martes y miércoles, la mesa ejecutiva del PJ se reunirá para primero escuchar el informe de las conversaciones que se mantuvieron con Mac Karthy y Touriñan, y luego tomar una definición, ya que no queda claro si el partido aceptará tener dos bancadas que lo representen en la Legislatura.



CON MADERNA,CUANDO

LA AGENDA LO PERMITA

Finalmente, se lo consultó al titular del PJ cuándo se mantendrá una reunión con el intendente de Trelew, Adrián Maderna, que también fue tentado por el gobernador Mario Das Neves para sumarse al frente electoral de Chubut Somos Todos.

“Vamos a ver la semana que viene cómo está su agenda en la intendencia. Como dije apenas asumí, nuestra idea es reunirnos con todos los compañeros porque el objetivo es sumar voluntades y fortalezas para las elecciones del 2017 y 2019. Queremos recuperar la gobernación y la presidencia”, reiteró.





