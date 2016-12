Mac Karthy confirmó el nombre del nuevo bloque

El ex intendente de Trelew y ex vicegobernador de la provincia, Gustavo Mac Karthy, confirmó esta tarde que el nuevo bloque aparte del FPV se llamará "Frente de Agrupaciones Peronistas".

Esta tarde, el ex vicegobernador de Chubut, Gustavo Mac Karthy, dialogó con radio Del Mar y anunció que él, junto a los diputados que fueron separados del FPV el jueves pasado, construirán un bloque que se llamará "Frente de Agrupaciones Peronistas". "Las palabras de Touriñan fueron contundentes, era una decisión predeterminada por quienes manejan el bloque. Lo único que hicieron fue transparentarla, siempre nos quejábamos de que no nos permitían tomar decisiones y acá están los resultados", comentó.

Cabe recordar que luego de la sesión Legislativa del jueves en Rawson, gran parte del bloque de FPV mostró su disconformidad con tres diputados que decidieron no acompañar la reforma de los superpoderes perteneciente al artículo 13. Por ese motivo, Papaiani, Espinosa y Cunha fueron separados por "responder a Mac Karthy".

"Yo respeto el posicionamiento de cada uno pero estoy orgulloso de estos diputados que votaron en contra. No coincidíamos en muchas oportunidades las decisiones que se tomaban y menos cuando se juega con los intereses de la gente, es una cuestión donde nosotros no acompañamos la mayoría", afirmó el ex intendente de Trelew.

Por otro lado, explicó que "si bien nuestros diputados fueron expulsados, no fueron los únicos que votaron en contra de esa Ley. Hay gente que tiene dobles discursos en estas cosas. Yo no tengo nada con la gente que conduce el bloque, lo cierto es que quedaron muchos sectores internos fuera del sistema".

Tambén, Mac Karthy confirmó la creación de un nuevo bloque que se llamará "Frete de Agrupaciones justicialistas". Además, señaló que hubo reuniones con el gobernador de la provincia, Mario Das Neves: "sabemos que políticamente es muy hábil, cuando no fuimos tenidos en cuenta por el FPV obviamente nos invitó a participar. Nos invitó a charlar y nos comentó sus ideas pero no hay nada concreto ni definido. Hay que seguir charlando. Es una posibilidad que está latente".