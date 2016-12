El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 16 diciembre 2016 Macri afirmó que volverán los cortes de luz en verano y que seguirán por 6 años El aviso del mandatario de que los usuarios tendrán que pasar momentos del verano a oscuras y sin poder utilizar sus artefactos eléctricos llega menos de 24 horas después de la definición del próximo tarifazo.

El presidente Mauricio Macri dijo que, con el accionar del gobierno en materia energética, se va a "disminuir un poco los niveles de corte (de luz) este verano, pero vamos a volver a tener" y señaló que "llevará un tiempo recuperar un proceso de inversión" en ese área.

Al hablar en la Jornada Nacional de Eficiencia Energética, que se desarrolló en la sede de la jefatura de gobierno porteño en el barrio de Parque Patricios, Macri sostuvo que "la política energética anterior tuvo escandalosos niveles de corrupción, y no sólo no se invirtió sino que se robó y no se controló", algo que calificó como un "cóctel siniestro" que dejó el gobierno anterior.

Estimó que se necesitan "seis años o más" de inversiones y trabajo para garantizar un sistema confiable porque no se pueden solucionar los problemas de un día para el otro.

En cuanto al incremento de las tarifas, indicó que "el camino de los senderos de precios sin duda van a ayudar a generar conciencia, a tomar contacto con la realidad que es un recurso escaso y caro". En ese sentido, afirmó que "acá nadie quiere vender más energía cara, lo que queremos es que se consuma menos energía" y remarcó la necesidad de "reducir el consumo per cápita de energía".

Por último, señaló que "es un camino de esfuerzos compartidos y que es inevitable, que no hay otra forma de garantizarle a la Argentina futuro porque sin energía no tenemos futuro y hay que hablar de energía en términos de mediano y largo plazo, no en términos de mañana. Ese es el camino que hemos emprendido".

En este marco, el primer mandatario volvió a insistir en que el aire acondicionado "debe ponerse en 24 grados", para favorecer el ahorro energético. "No hace falta ponerlo a 18 grados", remarcó.

El aviso de Macri de que los usuarios tendrán que pasar momentos del verano a oscuras y sin poder utilizar sus artefactos eléctricos llega menos de 24 horas después de la definición del próximo tarifazo, que quedó expuesto ayer durante la última audiencia pública para ajustar los valores de la electricidad. El plan es que una factura de 280 pesos actuales sumaría 210 desde el verano. Las autoridades proyectan otro incremento para el segundo semestre.

"Hemos hecho un montón de cosas", aseguró Macri sin precisar ni una sola de ellas. Agregó que hacen falta "seis años o más" para garantizar una adecuada prestación del servicio eléctrico y defendió el incremento en las facturas. "Los precios de las tarifas eran ridículamente bajos y llevaron a consumos inusualmente altos, comparados con cualquier otro ciudadano. Eso generó un mal comportamiento cultural del país, porque pensamos que era gratis y empezamos a despilfarrar algo que es escaso", explicó con la misma lógica que Javier González Fraga dijo en su momento que los argentinos se mal acostumbraron a viajar al exterior o a comprar televisores led.

Lo que el relato macrista oculta es que durante el primer año de gestión de Macri no se hicieron mejoras en el sector energético. En ese lapso se paralizaron, además, las obras para adicionar potencia al sistema eléctrico. Algunas de esas obras ya estaban en marcha y contaban con financiamiento asegurado.



Fuente: