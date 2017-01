El Patagónico | Regionales | PETROLEO - 10 enero 2017 Macri anunció un plan para desarrollar Vaca Muerta El presidente Mauricio Macri anunció un plan para impulsar el desarrollo del yacimiento Vaca Muerta, que incluye el compromiso de las empresas de invertir u$s 5.000 millones durante el primer año, y un drástico cambio en las condiciones laborales de los trabajadores petroleros.

Durante el anuncio que se llevó a cabo en Casa Rosada, Macri destacó que el acuerdo que lograron la Nación, las provincias, los empresarios petroleros y los trabajadores del sector, para agilizar inversiones en el yacimiento Vaca Muerta, implica el "comienzo de una etapa del desarrollo de nuestra energía no convencional".



"Vaca Muerta nunca se pudo desarrollar. Es algo de gran escala, cuyo desarrollo puede revertir un proceso que todavía cuesta entender por qué no sucedió", enfatizó el jefe de Estado.



En un acto en Casa de Gobierno, Macri sostuvo que la Argentina "es un país de energía abundante, pero nos hemos transformado en un país con escasa energía, y cara".



"Por eso ahora, se abre un espacio de confianza entre el Gobierno nacional, los gobiernos nacionales, los trabajadores y las empresas para generar más energía", resaltó.



Tal como informó hoy Ámbito Financiero, el acuerdo con los petroleros implica un cambio en las condiciones laborales para las áreas no convencionales ubicadas en Neuquén, en particular las de la formación Vaca Muerta.



Entre otras cuestiones se eliminan las horas taxi por las cuales la jornada laboral se consideraba iniciada cuando el trabajador salía de su domicilio, redefinición de la cantidad de operarios por pozo (menos), establecimiento de una jornada laboral de 8 horas para operación y mantenimiento de pozos, de lunes a viernes, reemplazando la actual que incluía fines de semana y feriados con salario por lo menos duplicado y eliminando las horas extra. También la incorporación de tareas nocturnas como montaje, desmontaje y acondicionamiento utilizando luz artificial con lo que se pretende evitar tiempos muertos; y una fuerte reducción de las llamadas horas viento.

Fuente: Ambito.com