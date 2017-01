El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 17 enero 2017 Macri avaló el debate por la baja de la imputabilidad y los controles migratorios El presidente Mauricio Macri avaló los debates para impulsar una reforma del Régimen Penal Juvenil, que incluye como iniciativa una baja de la edad de imputabilidad a 14 años, y el endurecimiento de los controles migratorios para impedir el ingreso al país de personas con antecedentes criminales.

En su primera conferencia de prensa del año, el mandatario afirmó que "merecemos un debate constructivo" sobre la creación de un régimen penal juvenil y subrayó la importancia de la inmigración pero indicó que también, "por falta de acción", no se puede permitir que el crimen "siga eligiendo a la Argentina como un lugar para delinquir".



Macri dijo que "hemos sufrido un avance sistemático del delito, de la violencia, que nos obliga a reconocer qué es lo que nos pasa, y sentarnos a debatir cuáles son las mejores soluciones".



"En lo que hace a los jóvenes, tenemos que buscar una solución. La solución que se encontró con el caso Brian nos dejó una sensación amarga a todos. Eso nos obliga a encontrar otras soluciones", sostuvo el Presidente al referirse al caso ocurrido en el barrio de Flores. En ese hecho delictivo, un menor participó del crimen de otro joven en ocasión de un robo. El acusado, tras ser detenido, fue expulsado a Perú.



Consultado sobre la situación de la inseguridad, Macri aseguró que "este año se tienen que empezar a notar todos los esfuerzos que hicimos" y que la tarea del Gobierno es "darle tranquilidad a las familias".



"Lamentablemente, Argentina se transformó en un país atractivo para el crimen organizado y no tan organizado", afirmó el mandatario.



En ese sentido también realizó una fuerte defensa a debatir el endurecimiento de los controles migratorios para evitar que ingresen al país extranjeros con antecedentes penales. "Por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina", aseveró el jefe de Estado. Y remató: "El que tienen antecedentes acá no es bienvenido".



"Necesitamos articular con los países, y saber quién es quién, y no actuar después de que sucedió, lo primero es actuar preventivamente", añadió.

Fuente: Ambito.com