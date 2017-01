Macri avaló el debate por la baja de la imputabilidad y los controles migratorios

¿Está de acuerdo con bajar la ...

Consultado sobre la situación de la inseguridad, Macri aseguró que "este año se tienen que empezar a notar todos los esfuerzos que hicimos" y que la tarea del Gobierno es "darle tranquilidad a las familias".afirmó el mandatario.En ese sentido también realizó una fuerte defensa a debatir el endurecimiento de los controles migratorios para evitar que ingresen al país extranjeros con antecedentes penales. "Por falta de acción no podemos permitir que el crimen siga eligiendo a la Argentina", aseveró el jefe de Estado. Y remató: "El que tienen antecedentes acá no es bienvenido"."Necesitamos articular con los países, y saber quién es quién, y no actuar después de que sucedió, lo primero es actuar preventivamente", añadió.