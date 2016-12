El Patagónico | País/Mundo - 30 diciembre 2016 Macri confirmó que analiza más cambios en el Gabinete El mandatario avanza desde el Sur argentino, donde permanece de vacaciones, con una revisión integral de su equipo. "Redefinición de objetivos y reubicación de personas", sinceraron al menos dos altísimas fuentes del Poder Ejecutivo.

"Si no tengo resultados, haré otros cambios", anticipó el jefe de Estado, luego el reemplazo de Prat-Gay por Nicolás Dujovne en Hacienda y el ascenso a ministro de Finanzas de Luis Caputo y tras la abrupta renuncia de Isela Constantini en Aerolíneas Argentinas, quien fue reemplazada por el exTechint Mario Dell Acqua.

Ámbito.com reveló esta semana que Macri avanza desde el Sur argentino con una revisión integral de su equipo. "Redefinición de objetivos y reubicación de personas", sinceraron a este medio al menos dos altísimas fuentes del Poder Ejecutivo.

"No creo en los cambios porque sí. Pero siempre que haya oportunidad para mejorar el equipo, se va a mejorar", resaltó Macri en declaraciones a las radios Cadena 3 y Mitre y aclaró que lo que a su juicio "funcionaba" no lo tocó.

La información que circula en despachos gubernamentales da cuenta de posibles modificaciones de estructuras y jefaturas en todos los Ministerios y Secretarias de Estado. Las fuentes consultadas describieron que el Presidente se fijó pautas para el primer año de mandato, que daría por cumplidas, y desde enero de 2017 avanzaría con nuevos ejes para la administración pública nacional.

En el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Vivienda ya se "evalúan cambios". Al secretario de Obras Públicas, Daniel Chain, se le buscaría otro destino, tras ocho años junto a Macri en le gestión porteña, y otro tanto en el ámbito privado como directivo de Socma.

Otras áreas donde se estudian "enroques" y reubicaciones son Comunicaciones, Seguridad y Modernización. En las últimas horas se sumó incertidumbre en Medio Ambiente, donde el rabino Sergio Bergman "ya cumplió" las expectativas. Otras salidas se analizan en organismos descentralizados del Estado.



EL DIBUJO DE MACRI

Mauricio Macri es tal vez uno de los políticos que más énfasis le da a las redes sociales y este jueves lanzó un desafío para todos sus seguidores. En un alto de sus vacaciones en la Patagonia, el presidente publicó un dibujo de un sol naciente al que tituló "El Amanecer" como su visión de la Argentina e invitó a los usuarios a sumarse a la propuesta.

"Me pidieron que hiciera un dibujo que representara cómo veo al país", posteó el mandatario en su cuenta oficial de Facebook. "Hice un horizonte y un sol que asoma: amanece después de una noche larga", explicó el novel artista e invitó a sus seguidores a que se sumen a la iniciativa.

En poco más de tres horas el posteo presidencial tuvo más de 3.100 comentarios y contó con más de 9.500 me gusta. Además, unos 1.800 usuarios compartieron la representación pictórica del Jefe de Estado en sus muros de Facebook.

Por otro lado, el presidente se refirió al hecho de violencia que sufrió el miércoles en Villa Traful, Neuquén, cuando manifestantes arrojaron piedras al vehículo que lo llevaba a encabezar un acto en esa localidad, rompiendo los vidrios del automóvil. "Los agresores fueron identificados y deberán sufrir las consecuencias", señaló.

"No me resigno a que un grupo minoritario me impida estar en contacto con los argentinos", dijo el primer mandatario sobre los manifestantes que arrojaron las piedras.

Vale recordar que siete personas fueron demoradas sospechadas de ser los autores de la agresión, aunque ya se encuentran en libertad.

El subsecretario de Seguridad de Neuquén, Gustavo Pereyra, confirmó los allanamientos para dar con la identificación de los agresores y señaló que las sospechas recaen sobre gremialistas de ATE.

A su vez, el secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, afirmó que un grupo de manifestantes del gremio realizó un "escrache" ante la llegada del presidente Macri, pero el sindicato no se adjudicó la agresión.

El jefe de Estado dijo que su Gobierno "no esconde los problemas de seguridad". "Necesitamos mejorar las fuerzas de seguridad", agregó.

Macri también apuntó contra la Justicia: "Tiene que empezar a tener una actitud más proactiva y eficiente en la resolución de los casos que tiene". "Los jueces han interpretado a favor de encontrar razones para liberar al que delinquió. Esas leyes funcionaron durante mucho tiempo", sostuvo.

