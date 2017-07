El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 29 julio 2017 Macri criticó a quienes "estuvieron tantos años y ahora vienen con soluciones" Además, indicó: "¿qué es el cambio? No es que los problemas iban a desaparecer, no es eso lo que dijimos hace casi dos años atrás. Lo que dijimos es que era reconocer los problemas, encararlos con la verdad y con las manos limpias y saber que tienen solución si trabajamos juntos".

El presidente Mauricio Macri, instó a los bonaerenses a dar "batalla a la corrupción" y "derrotar al miedo" en medio de críticas al kirchnerismo, al encabezar junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, un acto de campaña en Tandil.

"Mirémonos al espejo y digámonos que queremos darle batalla a la corrupción y la injusticia", instó el mandatario a los presentes en el Club Independiente de Tandil, donde encabezó el lanzamiento de la campaña de Cambiemos en la Quinta Sección Electoral.

En ese contexto, afirmó que hay que "volver a derrotar al miedo", tras apuntarle al kirchnerismo: "Ahora nos vienen con planes cuando nos dejaron en ruinas".

Al respecto, sostuvo que durante muchos años "no se ocuparon" de nada y "ahora tienen todas las soluciones", por lo que sentenció: "Basta de mañas, mafia y mentiras".

En otro pasaje de su discurso, reiteró que "19 meses atrás" el país estaba "al borde de una crisis como la de 2001" y sostuvo que "el cambio no es que los problemas van a desaparecer" sino "reconocerlos y encararlos".

"Son 19 meses y uno mira atrás y ve que estábamos en el borde de una crisis como la de 2001", expresó el Presidente al encabezar un acto de campaña de Cambiemos en el distrito bonaerense de Tandil.

Además, indicó: "¿Qué es el cambio? No es que los problemas iban a desaparecer, no es eso lo que dijimos hace casi dos años atrás. Lo que dijimos es que era reconocer los problemas, encararlos con la verdad y con las manos limpias y saber que tienen solución si trabajamos juntos".

Su discurso, centrado en atacar al kirchnerismo y repasar logros de su gestión , incluyó también un pasaje de autocrítica, al señalar que "el comienzo del crecimiento no llegó a todos los argentinos y yo soy el primero en saberlo, y por eso me levanto todos los días pensando qué cosa nueva puedo hacer para que otro argentino tenga otra oportunidad. Y lo seguiré haciendo hasta el último día que me toque liderar este país".

Desde su ciudad natal, aprovechó para enviarle un mensaje al sector agropecuario, al señalar que "no sólo es el gran motor de este país, además puede ayudarnos a federalizar más rápido la Argentina. Y sacándole el pie de encima, el campo respondió, pasamos de una mala cosecha a la más importante de la historia. Y cuando algo es bueno para el campo, es bueno para el país".

También prometió que bajo su administración se van a "empezar y terminar obras públicas en las fechas prometidas, que van a ser sinónimo de futuro, alegría y nunca más de corrupción", a su vez que resaltó que están costando "entre el 20, el 30 y el 50 por ciento más barata que en la década pasada".

Macri encabezó el acto de lanzamiento de la campaña de Cambiemos en la Quinta Sección Electoral, junto al intendente local, Miguel Lungh, y los precandidatos a senadores nacionales Esteban Bullrich y Gladys González, además de Graciela Ocaña, como así tambien Héctor "Toti" Flores.





