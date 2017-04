El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 30 marzo 2017 Macri: "estamos pensando a largo plazo, no en el atajo o en el parche" Mauricio Macri inauguró el Centro de Trasbordo de Tránsito Constitución junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Fue el tercer acto público compartido por los tres principales referentes de Cambiemos.

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que el gobierno nacional "está haciendo lo que había que hacer, pensando en el largo plazo, no en el atajo, la mentira o el parche, sino en hacer las cosas de fondo para que el país pueda crecer", al encabezar el acto de inauguración del Centro de Transbordo Constitución en la ciudad de Buenos Aires.

"Hacer política es estar cerca, cuidar a la gente, es tener un proyecto que los incluya a todos, y este es el camino que hemos emprendido, intentando recuperar el valor del diálogo entre nosotros los argentinos", añadió.

Macri inauguró ayer el Centro de Trasbordo de tránsito Constitución con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en lo que fue el tercer acto público que comparten los tres principales referentes de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires.

El anterior fue días atrás al anunciar el Same bonaerense para los municipios del Conurbano y, en enero, obras del Paseo del Bajo en Puerto Madero.

"Estamos haciendo lo que había que hacer, pensando en el largo plazo, en hacer las cosas de fondo, crear las herramientas para que cada argentino pueda elegir", expresó el Presidente en otro tramo de su discurso, y al destacar las obras en rutas y autopistas del país ejemplificó que son 2.800 kilómetros de autopistas cuya terminación está prevista para el 2019, "contra 1.300 en más de 15 años".

En ese plano, sostuvo que "estos son los pasos concretos que estamos dando, que no son de un día para otro" y la "buena noticia es que dan trabajo, trabajo del bueno".

Antes de regresar de su visita oficial a Holanda, el presidente había expresado que el clima de conflictividad afecta la posible llegada de inversiones extranjeras al país. "Todo influye, porque acá lo que está en discusión es si este cambio cultural es producto de una decisión de los argentinos o solamente de la decisión de un presidente", dijo en declaraciones periodísticas al finalizar el viaje.

Aclaró que "inversiones las hay todos los días, obviamente necesitamos mucha inversión para desarrollar un país tan grande como es la Argentina y generar tanto trabajo como necesitamos". "Para sacar a más del 30% de los argentinos de la pobreza hace falta mucho trabajo. Lo bueno es que tengamos en claro que hay pocos países en el mundo hoy que despierten tanto interés como el nuestro, ustedes lo han podido comprobar. Decenas de empresarios, empresas interesadas en invertir, en expandirse", señaló.



"EL DUEÑO DEL CAMBIO"



Además, subrayó: "Les digo a todos que por supuesto no soy el dueño del cambio, sino el resultado del cambio que decide la gente. La mayoría entendió que es un largo camino que nos lleva a una mejora permanente que terminará algún día con los excluidos en la Argentina y habrá oportunidades de desarrollo".

"Muchos argentinos este cambio de tendencia que hemos logrado, bajando la inflación y empezando a crecer, no lo sienten, y es lógico, no es en todos lados igual en el país ni en todos los sectores igual. Es una recuperación que comenzó y va a ir extendiéndose poco a poco al resto de la sociedad", afirmó.

Macri agregó: "Nunca prometí un milagro de un día para el otro, ya fue casi un milagro haber evitado la crisis terminal a la que íbamos en pocas semanas o meses si no producíamos este cambio copernicano. Pero en 2017 vamos a crecer, 2018 será mejor todavía y 2019 va a ser mejor todavía".



