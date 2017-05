El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 11 mayo 2017 Macri: "estoy en contra de cualquier herramienta que facilite la impunidad" "Siempre estuve en contra, estoy en contra de cualquier herramienta que facilite la impunidad y más en delitos de lesa humanidad", dijo Macri desde Mendoza donde participó de actividades junto al gobernador local, Alfredo Cornejo.

Una semana después del polémico fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio del 2x1 a un represor condenado por delitos de lesa humanidad, el presidente Mauricio Macri rompió el silencio y celebró que el Congreso haya tomado la decisión de aprobar una ley que impida que se aplique esa norma en casos de violaciones a los derechos humanos.

"Siempre estuve en contra, estoy en contra de cualquier herramienta que facilite la impunidad y más en delitos de lesa humanidad", dijo Macri desde Mendoza donde participó de actividades junto al gobernador local, Alfredo Cornejo.

Sin embargo, dijo estar "muy contento" de que el país tenga "una Corte independiente y prestigiosa".

Al mismo tiempo, Macri aprovechó para cuestionar a "algunos dirigentes" que "no hicieron nada cuando esta ley se aprobó" y "hoy se muestran muy enojados con el 2x1".

Consultado acerca de las declaraciones de la expresidenta, Cristina de Kircher, sobre el fallo de la Corte, el presidente señaló que la exmandataria "actúa con la deformación que acarrea haber gobernado queriendo manejar todos los poderes".

"La independencia para un país es algo fundamental. El que cree que es un líder mesiánico quiere controlar todos los estamentos, y eso no está bien", sostuvo.

El primer mandatario también se mostró optimista respecto a la situación económica del país: "Este año vamos a crecer después de cinco años de estancamiento".

"Crecer alrededor de 3% no significa que desaparezcan todos los problemas, tenemos que crecer muchos años más. Es cierto que hay sectores donde se percibe más el crecimiento de la economía, pero estamos trabajando todos los días para que el cambio llegue a todos", remarcó.

“Quiero felicitar al Congreso por la celeridad con que comenzó a resolver el vacío legal que dejó esta desafortunada ley del 2x1, con la cual siempre estuve en contra, porque estoy en contra de cualquier herramienta a favor de la impunidad y más aún cuando se quiere aplicar para delitos de lesa humanidad”, dijo Macri en una conferencia de prensa ofrecida esta tarde en Mendoza.

El Presidente se manifestó “contento” porque el Congreso “ya está resolviendo este tema” y confió en que el Senado -que ya aprobó en el recinto el proyecto que busca limitar la aplicación del 2x1- “va a encauzar las cosas como se debe”.



OTRAS VOCES



Las declaraciones de Macri se suman a las de otros funcionarios de su gobierno como el jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien el fin de semana rechazó la aplicación del 2X1 en las condenas de delitos de lesa humanidad, al evaluar que esa norma constituye un "símbolo de impunidad".

"Rechazamos el 2x1 y rechazamos más que se aplique a los delitos de lesa humanidad. Esperamos que sea muy restrictiva" su utilización, sostuvo el funcionario el fin de semana en declaraciones a Radio Nacional, en las que también remarcó que la Corte Suprema es "independiente y ellos son los que tienen que velar por la responsabilidad de sus fallos".

También el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se pronunció en contra del fallo del máximo tribunal y se preguntó: "¿Por qué vamos a estar de acuerdo con la impunidad?".

Apenas conocido el fallo la semana pasada, el tema fue tratado en reunión de Gabinete, durante la cual se consideró que la medida generaba "efectos perniciosos".

Tras esa reunión, el ministro de Justicia y Derechos humanos, Germán Garavano, "cuestiono" la aplicación del 2x1, tras considerar que genera “efectos perniciosos”, pero subrayó que el Gobierno “mantiene la posición de no abrir juicio sobre los fallos” ya que el máximo tribunal "es un poder independiente y con mucho prestigio técnico”.



