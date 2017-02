El Patagónico | País/Mundo - 03 febrero 2017 Macri: "hacen falta 20 años para sacar a los argentinos de la pobreza" El presidente también se refirió a las obras de infraestructura y vivienda y sostuvo que tienen que ser "sinónimo de alegría y de esperanza" y que "no pueden empezar y no terminar".

El presidente Mauricio Macri encabezó el acto de entrega de viviendas en el barrio Nueva Esperanza, de la Provincia de Santa Fe, donde afirmó que "hacen falta 20 años para sacar a los argentinos de la pobreza", y remarcó que, si bien eso "se puede", es necesario trabajar "juntos, escuchándonos, diciendo la verdad y comprometiéndonos a cosas que sean posibles, porque eso genera confianza y la confianza es una fuerza arrolladora".

Acompañado por el gobernador socialista Miguel Lifschitz, el diputado de Cambiemos, Luciano Laspina, el titular de la UCR José Corral, y la ministro de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el primer mandatario continúa en su gira por distintas provincias, en el marco de la campaña de cara a las elecciones legislativas.

La entrega de las unidades habitacionales se realiza en el marco del programa "Reconstruyendo la Ciudad", que tiene como finalidad reubicar a las familias que se encuentran en riesgo hídrico por las crecidas de los ríos Paraná y Salado.

"Cuando el agua se va es donde todos tenemos que encontrarnos en el terreno, para eso está la política", sostuvo Macri.

En este marco, el presidente dijo que "una vez que pasa la elección, a la gente no le importa de qué partido somos, necesita soluciones y que trabajemos junto para conseguirlas".

"La política es esto, es salir de la oficina, es ir al barrio, estar con la gente, y construir las soluciones", dijo Macri frente a la familias que estaban por recibir las casas. El presidente se refirió a las obras de infraestructura y vivienda y sostuvo que tienen que ser "sinónimo de alegría y de esperanza" y que "no pueden empezar y no terminar". Las ocho viviendas entregadas pertenecen a un plan que contempla la construcción de otras 60 casas, de las cuales al momento de la visita presidencial sólo se terminaron ocho.

El presidente también aseguró ayer que "si hubiera alguna alternativa a los aumentos (de tarifas) yo la hubiese aplicado" y que la "prioridad" de la Argentina "no es que las empresas vendan más gas o electricidad sino que se consuma menos".

El mandatario confirmó que un próximo reajuste del cuadro tarifario del servicio de gas natural, que se sumará al anunciado días atrás por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, para la electricidad.

"Todo lo que estamos haciendo es para tener más energía, para tener más fábricas y más trabajo y así reducir la pobreza", dijo Macri.

"Hacemos esto -abundó- porque es absolutamente necesario, si hubiera alguna alternativa a los aumentos yo la hubiese aplicado".

En ese sentido, explicó que "lo que estamos haciendo es sincerar lo que vale la energía" y que "con estos aumentos recién llegamos al 47 por ciento del valor que cuesta generar la energía".

De ese modo, el Presidente defendió la política energética del Gobierno al asegurar que "no estamos haciendo algo loco".

Además, Macri ató la normalización de ese mercado al crecimiento de la economía.

"No queremos que las empresas vendan más gas o electricidad, sino que se consuma menos", sostuvo en una entrevista con Canal 3 de Rosario, al visitar hoy esta ciudad.

Esa, dijo, "es la prioridad de la Argentina" en forma conjunta con "un sistema que pueda desarrollarse, porque sin energía no se crece".

