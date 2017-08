Macri negó que se haya elaborado un proyecto de reforma laboral

Mauricio Macri aseguró que el Gobierno no tiene elaborado un plan de reforma laboral. Sin embargo, admitió que se estudia esa posibilidad.

Mauricio Macri aseguró que el Gobierno no tiene elaborado un plan de reforma laboral. Sin embargo, admitió que se estudia esa posibilidad.

El presidente Mauricio Macri negó ayer que el Gobierno tenga "en un cajón" un proyecto ya elaborado de reforma laboral o previsional y garantizó que "nada raro va a salir" en ese sentido "de un día para el otro".

"La Ley de Reparación Histórica previó que una comisión de notables se ponga a estudiar de qué manera mejorar el sistema previsional. Es una discusión que está en marcha, como tiene que ser, dialogando sobre la mesa. Nada raro va a salir de un día para el otro, y va a ser fruto del consenso de toda la sociedad en base al diálogo", aseguró el Presidente en una entrevista que concedió ayer a Canal 9 Televida de Mendoza.

El primer mandatario indicó que "tanto lo previsional como lo laboral, son cosas que tenemos que debatir porque queremos tener más trabajo, crecer más, ser felices, y si el mundo se modifica y mejora, nosotros tenemos que hacer lo mismo".

No obstante, Macri reafirmó que "no hay cosas raras" respecto a esas eventuales reformas y salió al cruce de versiones planteadas desde la oposición en el marco de la campaña de cara a las PASO del próximo 13 de agosto. Fue al plantear que "no hay tal reforma del sistema previsional o laboral en un cajón" sino que "son cosas que tienen que ver con plantearse mejoras todos los días".

"¿Qué significa reformar?", se preguntó el jefe de Estado para luego responder y aclarar: "Organizarse mejor, (ver) qué cosas podemos hacer para hacer las cosas mejor, pero tienen que ser fruto del consenso de la mayoría de los argentinos porque las cosas que uno le quiere imponer a otro terminan mal".





DIJO SER OPTIMISTA

DE CARA A LAS PASO

Por otra parte, a doce días de las Primarias que definirán a los candidatos que competirán en las Legislativas de octubre, Macri volvió dijo ser "muy optimista" por el resultado de los comicios e invitó a los argentinos a "ratificar en las PASO y en las elecciones de octubre que no tenemos miedo, que se acabó la resignación, que podemos crecer y que somos capaces de hacerlo".

El Presidente agregó: "los argentinos somos una mayoría que estamos convencidos de que teníamos que cambiar, ya que de la mano de la mentira y el atajo perdimos demasiado tiempo".

Además, ratificó "que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner "nos llevaba a una situación como la de Venezuela" e insistió en que ahora "vamos por el buen camino, hemos comenzado a caminar en la dirección correcta, dando valiosos y pequeños pasos todos los días".

Para culminar, Macri dijo: "veo un país que ha comenzado a crecer y tenemos que ratificar este rumbo (en las elecciones próximas)".

El Presidente enumeró áreas como la construcción, el campo, algunas economías regionales, las energías renovables, la industria automotriz que han "empezado a recuperarse", pese a que los indicadores del INDEC dicen lo contrario.