El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 04 abril 2017 Macri prometió combatir "las mafias" y criticó el paro de la CGT El mandatario dijo que "respeta" la decisión de los trabajadores de adherir al paro pero sostuvo que "no" entiende una medida de fuerza que "no ayuda en nada al país" y que le va a costar "más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar para hacer más obras".

Envalentonado aún por la movilización del pasado sábado en apoyo de su gestión, el presidente Mauricio Macri cuestionó con dureza el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) previsto para este jueves, y se comprometió a "combatir" y a "sacarle poder" a sindicatos, empresas y otros sectores de la sociedad que presentan comportamiento mafiosos.

"Hay comportamientos mafiosos en sindicatos, empresas, política, y justicia. Son minoría pero hay que combatirlos. Nadie se puede creer el dueño de nuestro país, poniendo palos en la rueda sistemáticamente", señaló Macri durante un acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Y remató sin dar nombres: "Voy a dar esa batalla y le vamos a sacar el poder a cada uno de esos mafiosos".

Al referirse a la marcha del sábado, Macri afirmó: "todavía estoy muy emocionado con los que vivimos. Miles de argentinos salieron a expresarse en las calles en paz, sin ninguna organización. Solo con la energía que sale de las entrañas cuando estás defendiendo algo en lo que creen. Empezando por la democracia".

Asimismo, dijo que "respeta" la decisión de los trabajadores de adherir al paro convocado para el jueves próximo por la CGT pero sostuvo que "no" entiende una medida de fuerza que "no ayuda en nada al país" y que le va a costar al país "más de 15.000 millones de pesos que podríamos aplicar para hacer más obras".

Por otro lado, el jefe de Estado se refirió a la situación en Venezuela y reclamó que el Congreso "se reúna lo antes posible y que cada uno se exprese sobre lo que pasa" en el país gobernado por el chavismo.

"Quiero que digan quiénes creen en ese modelo. En ese país no se respetan los derechos humanos", afirmó Macri, al apuntar contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Las declaraciones de Macri fueron en el marco de la presentación de un plan para la construcción privada de 100.000 viviendas.

"Apostamos a generar cien mil puestos de trabajo, generando cien mil nuevas soluciones habitacionales, para toda la gente que espera tener su casa propia. Estas son las cosas que hay que hacer y que no se hacían", enfatizó el jefe de Estado.

Macri aseguró que para la construcción de viviendas "las empresas van a esforzarse por construir mejor y más barato".

El plan implica una inversión privada de unos 150 mil millones de pesos y está orientado a familias cuyo ingreso familiar sea de hasta 64 mil pesos mensuales.

La iniciativa -que busca reducir en un 10% el precio de los inmuebles y reactivar al alicaído mercado de la construcción- se logró a partir de un acuerdo entre el Gobierno, las empresas y los sindicatos del sector.

Representantes de las cámaras empresarias, de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y del Sindicato de Trabajadores de Obras Sanitarias, estuvieron presentes en el anuncio.

Según el Índice Construya, la venta de insumos y los despachos de cemento sufrieron en febrero caídas de 6,7 y 0,8%, respectivamente, los niveles más bajos de los últimos diez meses.



MAFIAS



El presidente volvió a referirse a la existencia de "mafias" horas más tarde, al inaugurar el Centro de Entrenamiento Boca Juniors en Ezeiza.

En este marco, Macri instó titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia a cumplir con la "responsabilidad" de convertir a esa entidad en una institución "seria" y "ordenada", a terminar con las "malas práctica" a la que alineó con la "mafia".

"Desde el Estado vamos a ayudar para que el fútbol sea un lugar de encuentro y se terminen con las malas prácticas. Esta mañana hablé de mafias en el sindicalismo. Hay en todos lados, pero por suerte son minoría", afirmó.



Fuente: