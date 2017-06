El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 21 junio 2017 Macri: "sé que hay mucha gente que no percibe este camino de mejora" "Hemos recuperado los puestos de trabajo que habíamos perdido en el último año; hemos puesto en marcha el plan de infraestructura más grande de la historia; hemos recuperado el crédito hipotecario; hemos bajado la inflación", enumeró el mandatario desde el Monumento a la Bandera.

El presidente Mauricio Macri encabezó el acto por el Día de la Bandera y reconoció que "todavía falta mucho, hay mucha gente que todavía no percibe este camino de mejora".

"Pero estos resultados positivos que ya hemos tenido nos tienen que servir para renovarnos en la esperanza y comprometernos una vez más a trabajar juntos, porque juntos es cómo vamos a lograr ese país grande y pujante que Belgrano soñó y que hoy la mayoría soñamos", destacó.

El mandatario resaltó al prócer Manuel Belgrano como "una verdadera fuente de inspiración" para el lema "Sí, se puede".

"No se dejó atrapar por reglas arcaicas y tradiciones de España y las colonias. Siempre fue un adelantado: creyó que el trabajo ligado a la educación de calidad era la forma de desarrollar nuestra Nación", sostuvo el mandatario.

En ese sentido, el líder del PRO definió al creador de la bandera "incansable trabajador por el futuro de la Nación: innovador, emprendedor" que "trabajó incansablemente para modernizar la educación".

"Como nosotros hoy, también le dio un valor importantísimo a la infraestructura. Nunca se cansó de hacer, porque creía que en el hacer estaba la solución a los problemas diarios. Es una verdadera fuente de inspiración para lo que llamamos ´Sí, se puede´", destacó.

Al encabezar el acto en el Monumento a la Bandera en Rosario, el jefe de Estado resaltó que "los primeros resultados comienzan a asomar".

Y, en una alusión a las elecciones legislativas de este año, agregó: "Por eso, los invito a que sigamos por este camino del progreso".

En la previa de su discurso, el líder del PRO tomó juramento de fidelidad a la bandera a cadetes de liceos militares y del Instituto de Seguridad Pública.

En su discurso en el Monumento Nacional a la Bandera, Macri aseguró que la gestión de Cambiemos está "haciendo lo que había que hacer y los primeros resultados comienzan a asomar".

Además, entre los aspectos que mencionó como logros de la gestión, Macri resaltó la baja de la inflación y aseguró que "ya va a ser la más baja desde el 2009".

"Pero a ellos y a todos los argentinos les digo que estos resultados positivos que ya hemos tenido nos tienen que servir para renovarnos en la esperanza y comprometernos una vez más a trabajar juntos, porque juntos es como vamos a lograr ese país grande y pujante que Belgrano soñó, y que hoy la mayoría de los argentinos soñamos", postuló el Presidente, quien llamó a seguir "por este camino del progreso".



