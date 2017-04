El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 18 abril 2017 "Macri sigue de cerca la situación de Comodoro" El subsecretario del Interior, Juan Carlos Morán, destacó la ayuda que el Gobierno nacional le está brindando a Comodoro Rivadavia luego de las graves inundaciones que afectaron a la ciudad y aseguró que tanto el presidente Mauricio Macri "sigue muy de cerca la situación y hay un contacto permanente" con el gobernador Mario Das Neves y el intendente Carlos Linares.

"El Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, por un pedido del Presidente, ha transferido en estos últimos días 72 millones de pesos a la provincia, los cuales más de 55 millones van directamente a Comodoro Rivadavia a través de un Aporte del Tesoro Nacional (ATN) firmado por el ministro Rogelio Frigerio. Además, hubo una fuerte presencia de Desarrollo Social en términos de alimentos y de plantas potabilizadoras, primero por tierra y luego con los (aviones) Hércules cuando se cortaron las rutas, además de la presencia del Ejército", señaló Morán en declaraciones a Radio del Mar.

En ese marco, explicó que hay "once provincias afectadas en el país con emergencias, en una mezcla de cambio climático y falta de obras por muchos años del gobierno anterior" y remarcó que "más allá de esta situación, se organizó Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo a partir de enero y hay un abordaje muy interesante en dos etapas: La primera que es siempre sobre la coyuntura y una segunda que es de planificación de obras".

"Estamos trabajando en planes de vivienda por todo el país. El momento de planificación es en días posteriores a cuando se retira el agua y el barro y el Ministerio del Interior baja con técnicos, ingenieros y arquitectos donde se organizan los planes de viviendas, para que sean en zonas no inundables y que se pueda escriturar", indicó Morán.

Por último, recalcó que "está muy mal hacer política con el dolor de la gente" y subrayó que "hay que tener grandeza".

"Nosotros reclamamos grandeza, tanto del gobierno provincial y municipal, para trabajar en conjunto. Después la gente sabe quiénes gobernaron en el pasado y quienes no hicieron las obras. Pero hoy la gente está preocupada por otras cosas, no importa a quien votó, a la gente le entra el agua o el barro en la casa igual. La catástrofe no tiene color político y el Presidente quiere ayudar a todos por igual, y particularmente a Comodoro Rivadavia", aseguró.

