Macri, sobre suba de la luz: "no es simpático decir que hay que aumentar las tarifas"

El presidente Mauricio Macri aseguró que "no es simpático decir que hay que aumentar las tarifas" y destacó el trabajo que viene realizando Juan José Aranguren al frente del Ministerio de Energía.

En el marco de la firma del acuerdo para la explotación de Vaca Muerta, "agradeció" a los argentinos por "la tolerancia y el entendimiento" respecto a los aumentos anunciados por el Gobierno. "Este es el camino para ir recomponiendo lo que pasa en la Argentina", amplió al respecto.

En su discurso, el Presidente aseguró que en diciembre se registró un menor consumo de energía "gracias a que se concientizó sobre el uso de la energía". Macri anticipó que en los próximos días Aranguren anunciará que en los últimos dos meses "bajaron mucho" los cortes en el suministro eléctrico. El mandatario felicitó al ministro de Energía y aseguró que esto "fue resultado de seis meses de trabajo serio".

El presidente ponderó los acuerdos para la explotación de yacimientos petrolíferos de Vaca Muerta en Neuquén, al estimar que es una forma de "atraer inversiones al país", al encabezar un acto en Casa Rosada.

Macri sostuvo que "tenemos que educar, habrá que hacer un enorme esfuerzo de capacitación" y sostuvo que "esperamos que vengan más inversiones". Además señaló que "estamos generando trabajo del bueno".

El presidente afirmó que los acuerdos para la explotación del yacimiento petrolífero de Vaca Muerta "potenciarán el futuro del resto de Argentina", y consideró que con "más energía se reducirá la pobreza".

El nuevo cuadro tarifario de electricidad anunciado por el ministro de Energía, Juan José Aranguren, sumaría en total 1,5 puntos porcentuales a la inflación, con lo que este índice se ubicará este mes en 2,2%, estimó la consultora Ecolatina. En detalle, el aumento le aportará un 0,65 p.p. en febrero y un 0,85 p.p. en marzo.

"Aunque este alza ya estaba prevista desde fines del año pasado, el incremento del 34% previsto para este mes y el siguiente no es menor, sobre todo teniendo en cuenta que se agregan las subas en otros rubros, como prepagas (+6%). Teniendo en cuenta la dinámica de las últimas semanas (en particular, el incremento de las naftas de la segunda quincena de enero, que tendrá impacto pleno sobre el índice de precios en el mes entrante), para febrero proyectamos una inflación de 2,2% mensual, lo que implicaría una aceleración respecto del registro del mes anterior (+1,7% mensual en enero según a nuestra estimación)", se detalla en el informe.

Agrega que "junto al incremento de la luz, este año también habrá subas en el servicio de gas (superaría el 100%), transporte (+25% anual), y nuevos aumentos en prepagas y naftas (25% en total para el año, en ambos casos). De concretarse, estas subas agregarían cerca de 7 p.p. a la inflación de 2017 (que la consultora estima en torno al 24%)".







