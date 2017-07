El Patagónico | Santa Cruz | POLITICA - 30 julio 2017 "Macri y Costa siguen asfixiando a Santa Cruz" Los integrantes de las fórmulas de precandidatos a senadores y diputados nacionales de la lista Unidos por Santa Cruz, del Frente para la Victoria, formularon severas críticas contra el presidente Mauricio Macri y el diputado Eduardo Costa, principal referente de la Alianza Cambiemos. Los acusaron de instrumentar políticas que asfixian a esa provincia.

Caleta Olivia (agencia)



Los primeros en disertar fueron Ana María Ianni y Juan Vázquez, quienes encabezan listas que intervendrán en las primarias abiertas del 13 de agosto.

Lo hicieron en el acto partidario que se celebró el viernes por la noche en la Casa Peronista de esta ciudad, donde también se rindió un sentido homenaje a María Eva Duarte de Perón, de la cual el miércoles se conmemoró el 65° aniversario de su fallecimiento.

La ocasión también fue propicia para dejar inaugurado un busto del ex presidente Néstor Kirchner, obra del escultor Alberto Rojas, e inaugurar un gimnasio en los fondos de la sede partidaria, además de escuchar a una joven cantante de tangos e integrante de la Juventud Peronista.

En principio, ante un salón colmado de militantes, la actual concejal de El Calafate dijo que "nosotros estamos aquí para aunar voluntades y luchar por lo que nunca debimos haber perdido; por esos derechos que nos dieron Perón, Néstor y Cristina».

Luego arremetió directamente contra Macri porque está generando una ola de desocupación en toda la Argentina con sus políticas antipopulares, a tal punto que "la convirtió en un país donde la leche es la más cara del mundo".

Citó además que la ciudad donde ella reside sufrió el recorte de vuelos de Aerolíneas Argentinas y "ahora solo tenemos dos frecuencias diarias, lo que significa que solo pueden llegar 300 turistas, mientras que existe una capacidad hotelera para 5 mil personas que es imposible llenar. Esto hace que se frene la actividad comercial que genera el turismo y consecuentemente mucha gente esté por quedar sin trabajo".

"Nosotros –remarcó Ianni- no podemos hacernos los distraídos con las barbaridades que están haciendo tanto Macri como Eduardo Costa porque están asfixiando a Santa Cruz, pero siguen prometiéndonos espejitos de colores".

Asimismo, resaltó que "no vinimos a Caleta Olivia para subirnos al Gorosito y mirar desde arriba y hacer como Costa que colocaba un cartel prometiendo agua para todos y ni siquiera sabía en qué consistía el proyectado acueducto del lago Buenos Aires»

Remató sus dichos recordando que cuando en una oportunidad ese legislador visitó Puerto Deseado, prometió "que iba a llegar la revolución productiva con el puerto de esa ciudad, pero después votó en contra y nos sacaron los reembolsos a las exportaciones por todos los puertos patagónicos".



"NO SOMOS TONTOS"



Por su parte, el intendente de Gobernador Gregores, Juan Vázquez, dijo que a través de medios periodísticos ligados a Cambiemos, una dirigente de esa coalición criticó que en algunas localidades santacruceñas no hubiera gas natural.

A ello respondió que Nación bien podría haber utilizado una mínima parte de la multimillonaria deuda que intentaba condonarle al padre del Presidente (Franco Macri) y destinarla a realizar las obras que necesitan Gregores, Perito Moreno y Los Antiguos.

"A nosotros no nos mientan porque los santacruceños no somos tontos y sabemos que le siguen poniendo plata al grupo Clarín" reprochó.

Al mismo tiempo citó que los opositores quieren engañar al electorado independiente diciendo que "los peronistas son todos chorros", pero no dicen que ninguno de los precandidatos a legisladores nacionales del kirchnerismo afronta algún proceso judicial, algo de lo que no pueden darse el lujo ni Macri ni Costa.

Otro de los oradores fue el precandidato a senador en segundo término y actual presidente del Instituto de la Vivienda, Pablo Grasso, quien sostuvo que "la administración nacional nos obligó a endeudarnos, como al resto de las provincias, pero acá (en Santa Cruz) los diputados de la oposición hicieron un show, prendieron fuego la Cámara de Diputados, casi matan gente ahí adentro como si fuera a los peronistas a los que hay que matar y después fueron a todos los bancos extranjeros y locales entregando cartas documento para que no nos presten plata".

Fuente: