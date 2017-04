El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 28 abril 2017 Macri y Trump hablaron de economía, lavado y Venezuela en su primera reunión como presidentes Macri llegó a la Casa Blanca acompañado por su esposa, Juliana Awada, y fue recibido en la entrada por Trump y su mujer, Melania. Al intercambiar los saludos de bienvenida, Trump le dijo a Macri que lo considera "un gran amigo al que no veía hace 25 años".

Mauricio Macri se reunió en Washington con su par de los Estados Unidos, Donald Trump. En la que fue la primera vez que estos dos viejos conocidos se encuentran como presidentes de sus respectivos países.

Macri llegó a la Casa Blanca acompañado por su esposa, Juliana Awada, y fue recibido en la entrada por Trump y su mujer, Melania. Al intercambiar los saludos de bienvenida, Trump le dijo a Macri que lo considera "un gran amigo al que no veía hace 25 años".

Durante el breve encuentro que mantuvieron en el Salón Oval de la Casa Blanca, ambos jefes de Estado intercambiaron elogios. En este marco, Trump, definió a su par argentino como "un gran líder que ama a su país" y aseguró que su país tiene "una gran relación con Argentina".

Trump también se refirió a la situación de Venezuela, y aseguró que lo que está ocurriendo en ese país en el marco de las manifestaciones en contra del presidente Nicolás Maduro "es un desastre" y que está por ver "qué ocurre" con el anuncio de Caracas de que se retirará de la Organización de Estados Americanos (OEA).

A través de un comunicado oficial emitido por Presidencia, el Gobierno señaló que ambos presidentes instruyeron a sus Gabinetes para que "tracen de manera expeditiva un camino hacia la resolución de cuestiones agrícolas bilaterales de acuerdo con principios científicos y estándares internacionales".



LIMONES



Vale recordar que el gobierno de Estados Unidos prohibió la importación de limones argentinos por 60 días, luego de que Trump llegara a la Casa Blanca. Luego, a mediados de marzo, extendió la medida por otros 30 días. Además, a mediados de abril se dio a conocer que la Comisión de Comercio de los Estados Unidos abrió una investigación contra el biodiesel argentino, luego de realizar una audiencia para determinar si las exportaciones desde la Argentina se realizan con subsidios y precios de dumping, para perjudicar a los productores estadounidenses.

"Una de las razones por las que él está acá, es por los limones. El negocio del limón es grande. Yo voy a hablar de Corea del Norte, y él me va a hablar de los limones", ironizó Trump. En ese contexto, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, tiene previsto arribar a Buenos Aires en junio para discutir con su par argentino, Miguel Braun, las restricciones que aplica ese país al ingreso de limones y biodiesel.



BAJO RIESGO



Durante la reunión, Trump anunció el lanzamiento del Programa Global Entry de Pasajeros Confiables en la Argentina (previsto para mayo), el cual facilitará la entrada expeditiva a través de los puntos de ingreso a los Estados Unidos de viajeros argentinos "de bajo riesgo" y "sujetos a una verificación de seguridad previa". La Argentina se convertirá así en el décimo país en el mundo en ser admitido en este programa especial, que facilita el ingreso de turistas, haciendo más expeditivo el trámite, aunque la exigencia de la visa seguirá vigente.

Según la Casa Blanca, este programa permite "focalizar los recursos" del personal de seguridad de frontera "en otros riesgos potenciales", al tiempo que facilita el ingreso de los visitantes de "bajo riesgo", y los "crecientes vínculos comerciales y turísticos" entre ambos países. Estos viajeros se consideran "preaprobados" y "de bajo riesgo", y, por lo tanto, pueden acceder a máquinas electrónicas para hacer su trámite de ingreso al país y evitar así la espera en Migraciones para realizar el trámite en ventanilla.



VENEZUELA



Tras el encuentro, ambos señalaron su "fuerte preocupación por la deteriorada situación en Venezuela", y acordaron "trabajar estrechamente para preservar las instituciones democráticas en ese país". Al hablar luego ante un auditorio colmado en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en Washington, Macri dijo que el país caribeño "no es una democracia".

"Hay prisioneros políticos, no respetan la independencia del Congreso. Tenemos que pedir elecciones y la liberación de los prisioneros. Necesitamos un gobierno democrático en Venezuela. Y el día después será muy duro", amplió, al tiempo que ventiló que "como nunca" están llegando venezolanos al país.

Los presidente además se comprometieron a "fortalecer la relación entre los dos países para combatir el tráfico de drogas, el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y otras actividades financieras ilícitas a través del recién establecido Diálogo entre la Argentina y los Estados Unidos sobre Financiamiento Ilícito".

"Reconociendo los beneficios y riesgos de nuestra creciente dependencia de información incorporada a las redes informáticas, ambos líderes identificaron la creciente importancia de la cooperación en política cibernética", precisó el texto. Al respecto, acordaron el "lanzamiento de un nuevo Grupo de Trabajo bilateral sobre cuestiones cibernéticas, el cual protegerá los intereses de seguridad y económicos de nuestros respectivos países, empresas y usuarios de internet".



