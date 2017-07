Madre teme que le vuelvan a quitar la pensión de su hija

Selena, mamá de Valentina, una niña de 13 años que nació con un síndrome genético no especificado y tiene el certificado de discapacidad desde los 3 años, se vio afectada por la quita de pensiones. Pese a que la semana pasada se la devolvieron teme volver a perderla: "me piden certificados económicos y no de salud, piensan que por tener un auto uno no merece una pensión".

Luego del escándalo por la quita de pensiones por discapacidad, desde el ministerio de Desarrollo Social de la Nación se informó que se retrotraerían las deducciones y esto fue lo que pasó con la pensión de $5020 de Valentina, un niña de 13 años que desde los tres tiene un certificado de discapacidad por un síndrome genético no especificado.

Su madre Selena informó que luego de numerosos reclamos en distintas dependencias logró que le devolvieran la pensión, pero tiene miedo que se la vuelvan a quitar: "yo recién llegué el viernes porque estuve haciendo trámites por una operación en la cabeza a Valentina y me encuentro que debo presentar a Desarrollo Social copia del DNI de Valentina, fotocopia de luz, si tengo auto, si tengo DirecTv, no me piden ningún certificado de salud, solo lo monetario".

Se piensan que teniendo un auto y DirecTv uno está ostentando y no necesita la pensión

Según asegura la madre de la pequeña niña, le piden estos papeles: "para sacarme la pensión, porque se piensan que teniendo un auto y DirecTv uno está ostentando y no necesita la pensión, yo ahora tengo una operación de mi hija que me tengo que hacer cargo, el auto lo tengo porque Valentina con la operación no puede andar en colectivo, no es un lujo es una necesidad".

Selena comenzó la semana haciendo trámites: "para que no me la vuelvan a sacar tengo que ir a dejar todas las constancias económicas que me piden desde Desarrollo Social. Llegué el viernes y ahora empiezo la semana haciendo los papeles y ver qué pasa".