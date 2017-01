El Patagónico | País/Mundo - 17 enero 2017 Madrid abre las puertas de la Feria Internacional de Turismo Argentina participará por primera vez como país socio y también como país invitado para la Feria Gastronómica Madrid fusión. Participarán 9.672 empresas y habrá más de 750 expositores internacionales de 165 países. Será una oportunidad "para que el país muestre toda su riqueza y potencial", aseguró Roberto Palais, secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística.

La 37ª Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2017), la segunda más importante del mundo después de la ITB de Berlín, abrirá sus puertas mañana en el predio de Ifema, donde Argentina participará por primera vez como País Socio, y también como País Invitado para la feria gastronómica Madrid Fusión, que se realizará a continuación.

La Fitur, que se celebrará del 18 al 22 de enero, sigue apostando la presencia latinoamericana, que aumentó un 17%, seguida por Asia-Pacífico y Europa, que creció este año el 9%.

Las cifras hablan por sí solas de la importancia que revista Fitur: participaran 9.672 empresas, habrá más de 750 expositores internacionales de 165 países, espera recibir más de 230.000 de visitantes (entre profesionales del sector y público general), y tener un impacto económico de 240 millones de euros, todos datos surgidos del Comité Ejecutivo de Ifema.

Por su parte, los expositores españoles aumentaron un 3%, mientras que se destaca el crecimiento de un 23% de empresas de tecnología, y en particular, de sus secciones especializadas, que asistirán a la quinta edición de Fitur Know How Export.



ARGENTINA PRESENTE

Argentina, cuya delegación está presidida por el ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, tendrá una participación especial para esta edición en la que se presenta como Socio Principal, sumándose así a la iniciativa puesta en marcha por la feria en su pasada convocatoria de 2016 que tuvo como socio principal a Andalucía.

El stand de Argentina constará de 760 metros cuadrados divididos en dos plantas con un diseño innovador que girará en torno a la sostenibilidad, y que según declaraciones del secretario Ejecutivo del Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), Roberto Palais, será una oportunidad "para que el país muestre toda su riqueza y potencial".

Además, el país participará como País Invitado en la feria gastronómica Madrid Fusión, que se realizará en la capital española a continuación de la Fitur, del 23 al 25 de de enero, y que permitirá desplegar todo el abanico de posibilidades en materia de gastronomía.

Previo a la inauguración oficial de la Feria, hoy se celebrará la 20ª edición de la Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo, (Cimet), organizada por el Grupo Nexo.

Mañana en tanto, comenzarán las Jornadas Fitur Green, impulsadas por Fitur, el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) y la Organización Mundial del Turismo (OMT), donde se tratará sobre la innovación y la sostenibilidad en el sector turístico para impulsar su competitividad, tanto en las empresas como en los destinos, uniendo las tendencias actuales con las expectativas y demandas de los consumidores.

Además se mostrarán casos de éxito de iniciativas, proyectos y experiencias prácticas a nivel nacional e internacional a través del desarrollo de mesas de debate, exposiciones y talleres.

En este marco, las Jornadas FiturTech, organizadas por ITH y Fitur, ofrecerán un planteamiento innovador que posiciona al salón como punto de encuentro de la innovación y tecnología en el ámbito turístico en un momento de cambio global y social.

El proyecto cuenta con cuatro foros en los que se ofrecerán contenidos relevantes sobre las temáticas desarrolladas en los diez años de existencia de FiturTech, y los siete años de existencia de FiturGreen.

Asimismo, se desarrollará la quinta edición de Fitur Know How & Export, un espacio en el que las empresas españolas podrán mostrar su potencial, conocimiento, servicios y productos turísticos a compradores de otros mercados internacionales.

También, desde el 18, y durante todos los días de la Feria, se desarrollarán las Jornadas Fitur Gay Lgbt organizadas por Diversity Consulting, en las que se constatará la importancia de un turismo que mueve más del 10% del volumen de turistas a nivel mundial y al que corresponde un 16% del gasto turístico total.

En este segmento Argentina también es líder al presentarse por séptimo año consecutivo con stand propio en el Pink Corner, único país que participa desde el inicio de la Fitur en este segmento turístico.





