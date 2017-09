El Patagónico | Regionales | BANQUINA POLITICA - 11 septiembre 2017 Maestros de la gambeta y de la oportunidad No hay unos mejores que otros en la municipalidad. Smithers y el señor Burns. Uno para no agradecer. La desaparición de Maldonado según diversas ópticas y la interna universitaria.

Multado



El miércoles 30 de agosto, el intendente Carlos Linares venía de cumplir actividad en los barrios y cuando llegó al edificio comunal se detuvo unos instantes frente a su camioneta, que utiliza para la gestión, y se encontró con un desagradable papel amarillo. Antes de entrar al municipio y continuar con sus tareas, Linares estrujó molesto el papel amarillo, que no era propaganda PRO sino una multa de tránsito, porque había estacionado su vehículo en una entrada reservada para autos oficiales.

"Y bueno, esto quiere decir que los inspectores trabajan bien y pese a que saben que es mi camioneta, me multan como corresponde. Habrá que pagar", sostuvo ante periodistas que esperaban una intempestiva reacción del jefe comunal que de inmediato comenzó a pensar si no sería mejor utilizar el auto oficial.



El único



El lunes el sindicato de Petroleros Privados reinauguró la clínica Pueyrredón, que había comprado y puesto en marcha en marzo pero que tuvo que recuperar por el efecto devastador que el temporal ocasionó en las instalaciones.

El orador principal fue Jorge Avila, pero los discursos arrancaron con el del secretario adjunto del gremio, el diputado provincial Carlos Gómez, quien se deshizo en elogios hacia la figura del "compañero secretario general".

Casi parafraseando a Los Redondos, cuando hablan del "único héroe en este lio", Gómez ya parecía Smithers con el señor Burns, ya que luego de agradecer sus gestiones, preocupaciones y trabajo, lo definió como "el gran y único protagonista de esta historia de recuperación de la obra social y la clínica".



Quedó pagando



Para cerrar su discurso, Carlos Gómez utilizó varias metáforas y frases peronistas. Primero habló de la calidad del día, soleado y agradable, y entonces dijo que la inauguración de la clínica se hacía en "un verdadero día peronista", algo que fue celebrado por todos ya que, si bien había funcionarios provinciales, concejales radicales y empresarios apartidarios, todos lo tomaron como un gesto simpático y propio de los "incorregibles".

Pero Gómez fue por más y fue así que, sobre el cierre y luego de ponderar hasta el cansancio la figura de Jorge Avila, recordó cuando el titular del gremio prometió contar con la clínica propia y por eso cerrando su discurso, dijo mirando a los presentes "como dice la frase que nos guía, mejor que decir es ", arengando a los invitados a completar el slogan.

Como muy pocos siguieron la consigna, Gómez insistió y en tono casi de animador infantil, pidió a los presentes: "vamos, que todos somos peronistas" y así logró que luego de repetir "mejor que decir es... ", la mayoría de los presentes contestó "hacer" o "realizar". Costó pero salió.



El corta ola



El intendente Linares llegó al acto de la clínica Pueyrredón cuando todos los invitados especiales ya estaban sentados en las sillas que se habían colocado en la misma calle Olavarría. Por eso, para ocupar su lugar, avanzando hacia su sitio, fue generando una especie de ola con los funcionarios que ya estaban sentados en su lugar.

Cuando Linares iba recorriendo de izquierda hacia el centro, donde estaba su silla, todos los que ya estaban en su lugar se iban levantando y saludando, recibiendo los abrazos del senador nacional Mario Pais, del ex precandidato a diputado Leandro Moyano y el efusivo palmeo de Marcos Bulgheroni.

Todos iban levantándose y saludando al intendente, hasta que llego al vicegobernador Mariano Arcioni, quien sin moverse de su lugar, simplemente estiró la mano y le dijo un seco "buen día, Carlitos".



Menos uno



En su discurso, Jorge Avila reseñó todos los esfuerzos que se hicieron desde el gremio para recuperar primero la obra social y luego la clínica. El también titular de Petrominera habló, obviamente, del duro momento que atraviesa la industria y por ende el sector de trabajo que representa.

Avila remarcó que el sindicato no iba a permitir que se sigan perdiendo puestos de trabajo y, si bien dijo que la inauguración de la clínica era un momento de relax, pidió a los directivos de petroleras presentes que tengan un gesto de buena voluntad hacia los trabajadores.

Luego de ese repaso, el sindicalista comenzó a agradecer el acompañamiento de todos, comenzando por el gobernador Mario Das Neves, el intendente Carlos Linares; nombró al senador Mario Pais, y en definitiva dijo que "en realidad tengo que nombrar a todos los que siempre se han preocupado, y fueron todos los legisladores nacionales, menos Santiago Igon, al que no tengo nada que agradecerle", dijo, palabras más, palabras menos.



"Cone" se fue solo



El miércoles, el sector comodorense que respaldó al inefable Miguel Díaz en la interna abierta de las PASO se presentó en el Consejo de Localidad justicialista donde, ante Víctor Gamboa y otros referentes, se distanció pública e internamente de la estrategia de quien fuera el primer precandidato a diputado nacional por la lista celeste y blanca y que solo sacó más votos que Luis Elías, quedando quinto entre seis.

Diego González, primer precandidato suplente, fue quien llevó la voz cantante y el que aseguró que los integrantes locales de la lista "vamos a permanecer en el peronismo, y trabajando como corresponde para que el ganador de las PASO, Ricardo Fueyo, sea electo en octubre como diputado nacional".

El dirigente petrolero no quiso polemizar con "Cone", quien al otro día de las PASO ya fue a rendirle pleitesía a Das Neves y se puso a trabajar indirectamente a favor de Arcioni. González simplemente dijo: "nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que es seguir trabajando para el peronismo, nunca en contra del movimiento y sus candidatos".



Curiosa opinión



El sábado, el diputado provincial por Cambiemos, Eduardo Conde, distribuyó una nota de opinión sobre "la desaparición de Santiago Maldonado", tal como él mismo la tituló. En un escrito de más de 20 párrafos, el diputado provincial insiste en que se tenga que investigar el particular y tardío testimonio de un matrimonio de Tierra del Fuego, que dijo haber transportado a alguien parecido a Santiago Maldonado el 22 de agosto.

Este testimonio, que fue reiterado hasta el cansancio por los medios afines al gobierno de Macri, se cayó el mismo día que se difundió y no tiene peso si la investigación oficial confirma que Santiago Maldonado, como ya lo dijeron testigos, estuvo en la ruta 40 el 31 de julio y en la comunidad Lof de Cushamen el 1 de agosto, donde se lo llevó Gendarmería.

Curiosamente en su escrito, el abogado habla de "matices convincentes" del relato del matrimonio fueguino, pero cuestiona a la familia Maldonado por descartarlo y a su abogada, la comodorense Verónica Heredia, a quien define como "fanatizada".



Responsabilidades



El ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Durán, fue convocado a declarar en la causa penal que el fiscal federal Federico Delgado abrió para investigar si funcionarios nacionales encubrieron la desaparición del joven Santiago Maldonado.

La citación a Durán surgió luego de que en la interpelación que el 5 de septiembre afrontó en la Legislatura por este caso, reconoció que el 31 de julio, en Bariloche, mantuvo una reunión con Pablo Noceti; con su par de gobierno rionegrino y jefes de Gendarmería, PSA y otras fuerzas para delinear el operativo de represión en la ruta 40, que luego derivó en el ingreso de Gendarmería a la comunidad mapuche.

Pese a que en la interpelación Durán intentó desvirtuar la actuación de Gendarmería sin la correspondiente autorización de Provincia, al comparar con lo que sucedió en junio del 2012 en Cerro Dragón, terminó reconociendo la influencia de Noceti como ideólogo del operativo.

El diputado Javier Touriñan preguntó con lógica: "si, como afirman, Pablo Noceti no era parte del operativo y la ruta estaba cortada por la policía de Chubut, ¿quién lo dejó pasar y por qué?".



Senador didáctico



El miércoles estuvo en el Senado de la Nación el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña Braun, para rendir su informe periódico. Por supuesto que a la hora de las preguntas, uno de los temas principales fue la desaparición de Santiago Maldonado. Mientras esta vez ya el funcionario no descartó la eventual participación de Gendarmería en la misma, el chubutense Alfredo Luenzo aprovechó para recordar la larga historia del pueblo mapuche en Chubut y su histórico de reclamo de acceder a parte de las tierras que ancestralmente les pertenecen y que hoy están en poder de grupos económicos poderosos e influyentes, como Benetton y Joe Lewis.

En este contexto, el exempresario periodístico de Comodoro diferenció la actitud de la mayoría mapuche de la del RAM, que apela a la violencia. "La comunidad mapuche está tan arraigada en mi provincia que hasta tuvimos en este Congreso a dos descendientes aborígenes, como Rosa Chiquichano y Oscar Currilén", recordó Luenzo.



Leal en la mira



El presidente de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, Javier Leal de Ibarra, es el superior del juez federal de Esquel Guido Otranto, hoy cuestionado por la manera en que encaró la investigación sobre el paradero de Santiago Maldonado en las horas posteriores a la denuncia de su desaparición, demorándose hasta lo obvio en seguir la pista de Gendarmería.

Según Horacio Verbitsky, periodista y titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Leal de Ibarra es hombre de confianza del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, lo cual influyó a la hora de que lo eligieran presidente de la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales. Más importante aún, Lorenzetti lo designó para dirigir junto con Martín Irurzun la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial.

Ayer el referente de Derechos Humanos cuestionó indirectamente el hecho de que mientras el Poder Judicial regional también siente los cimbronazos de la desaparición forzada, Leal de Ibarra haya estado en Flushing Meadows, siguiendo el US Open en forma apasionada, tal como puede verse en una fotografía que circula en las redes sociales (ver Mundo Tuit).



Nunca el amarillo



El jueves, el ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, participó del plenario en el que los petroleros analizaron lo sucedido en Buenos Aires el martes, cuando tuvieron una nueva audiencia de conciliación por el tema Tecpetrol.

En el encuentro, Gilardino comentó que el lunes se había acordado una reunión en Rawson con los directivos de Tecpetrol y el gobernador Mario Das Neves, quien ya se suponía que ese día iba a volver a estar al frente del gobierno.

En la reunión de hoy, se presupone, que los petroleros conseguirán una respuesta para frenar los despidos y continuar con el trabajo en el yacimiento, ya que de lo contrario se vendría un conflicto con movilizaciones en el yacimiento y en las rutas 3 y 26.

El funcionario, que el sábado presentó su renuncia, fue enfático al remarcar las gestiones del gobernador y como había una advertencia del gremio de no permitir la realización de actos políticos, dijo que en octubre "el color que tenemos que frenar es el amarillo. Puede entrar en la urna la boleta verde o azul, porque por esas cosas de la vida hoy estamos separados, pero la amarilla nunca", acotó.



La interna universitaria



La renovación de autoridades en la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco se concretará el 11 de octubre y los bandos ya están definidos. Por un lado estará la lista que encabeza el secretario de Ciencia y Técnica, Carlos De Marziani, secundado por la decana de la Facultad de Ciencias Naturales, Mónica Freile, y por el otro la de la decana de Humanidades, Graciela Iturrioz, y el vicedecano de Ingeniería, Daniel Barilá.

En la semana que pasó, el que fue duramente cuestionado fue el rector Alberto Ayape, por su abierto respaldo al Frente para la Victoria. "Le está faltando el respeto a la Universidad", dicen ahora los que hasta ayer callaron. No hay que olvidar que las autoridades de la UNPSJB han casi explicitado de qué lado político estaban desde que el rector era Jorge Gil (2005-09).

El caso es que el viernes, en el acto de colación de grados, Ayape contestó recordando que la política siempre estuvo vinculada a la Universidad, manifestando "no entender cómo a alguien le puede molestar y hasta cuestionar esto".

En el fondo del escenario, mientras Ayape defendía su actuación política, la decana de Humanidades, que también había criticado al rector por su filiación partidaria, tomaba agua como para pasar el mal trago.



