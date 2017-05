Maestros de Provincia amenazan con paros antes de las vacaciones de invierno

Los docentes de la provincia de Buenos Aires podrían anunciar "medidas de acción directa" antes de las vacaciones de invierno porque "el gobierno no tiene voluntad de avanzar". Así lo anunció el titular de Suteba, Roberto Baradel.

"Evidentemente el gobierno no tiene voluntad de poder avanzar, ni antes ni ahora. Y eso es lo que estamos reclamando. La palabra la tiene María Eugenia Vidal. Y no se mueven de la pretensión de imponer una pauta y eso no es negociación", aseguró.

En declaraciones radiales, el sindicalista admitió que en los últimos días hubo "conversaciones informales", pero que todavía no recibieron una convocatoria concreta para retomar las negociaciones.

En ese marco, adelantó que este jueves realizarán una clase pública frente a la Casa de la provincia de Buenos Aires en la Ciudad y que, posteriormente, resolverán los pasos a seguir si es que no son convocados.

