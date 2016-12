El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 12 diciembre 2016 Malcorra ahora piensa que la asunción de Trump le abre oportunidades para el país "Lo que nosotros vemos en los Estados Unidos es oportunidad" dijo la canciller Susana Malcorra en una entrevista que brindó ayer. La funcionaria aseguró que no creé que haya un cierre comercial en Estados Unidos con la asunción de Donald Trump y explicó que las políticas exteriores que aplique ese gobierno con la Unión Europa y Asia podrían significar una oportunidad para el país. "La salida de la Argentina al mundo es la única alternativa", planteó.

La canciller Susana Malcorra afirmó que los cambios en Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump son "una oportunidad" para Argentina en términos de profundizar alianzas con la Unión Europea y con la región asiática, junto con el Mercosur.

"Lo que hagan los Estados Unidos tiene impacto global. Entonces, por ejemplo, no vamos a ver en el corto plazo un avance en el tratado de la UE y los Estados Unidos. Eso es una oportunidad para nosotros para avanzar en el acuerdo entre Mercosur y la UE a una velocidad mayor. Otro ejemplo: Estados Unidos ha dicho claramente que la relación con Asia se va a ralentizar. Ahí tenemos de nuevo toda la cuestión con la Alianza Pacífico, una proyección a Japón, Corea del Sur, Singapur, que es una oportunidad", afirmó en una entrevista publicada ayer en La Nación.

La canciller aseguró que desde el Gobierno están "poniendo mucho énfasis en cerrar el acuerdo con la Unión Europea (UE), debemos mantener un vínculo fuerte con los Estados Unidos y ver cómo nos paramos frente a las señales que mande la nueva administración".

También se refirió a la presidencia pro témpore del Mercosur que asumirá Argentina la semana que viene y dijo que "uno de los temas más importantes que tenemos en el Mercosur es la negociación con la UE".

"Pero cuando miramos qué puede tener impacto sobre nuestra balanza comercial, encontramos que más allá de China hay una oportunidad muy grande en todo el sudeste asiático y en África, que es un enorme demandante de materias primas que China ha dejado de consumir en un porcentaje importante", analizó.



Malcorra, por otra parte, considera que "si hubiera un cierre absoluto de los Estados Unidos, que yo no creo que vaya a ocurrir, hemos estado tan lejos de Estados Unidos que hoy por hoy no nos representaría un impacto negativo tan grande".

"Lo que sí haría es representar una falta de oportunidad, porque lo que nosotros vemos en los Estados Unidos es oportunidad. Primero, yo no creo que los Estados Unidos se cierre comercialmente al nivel que se está estimando; y segundo, creo que esa oportunidad va a seguir existiendo", confesó.

La canciller dijo que "nosotros tenemos la convicción de que la salida de la Argentina al mundo es la única alternativa, porque una Argentina cerrada dio los resultados que ya sabemos. Lo que hay que hacer es una inserción inteligente. El que se produzcan algunos cambios puede significar que las oportunidades sean de alguna manera mayores o que se aceleren", agregó.

Acerca del vínculo con Gran Bretaña, en tanto, Malcorra planteó que "en los temas económicos hubo un gran avance. Las empresas del Reino Unido están participando de licitaciones en infraestructura, trabajamos mucho para mejorar nuestra cooperación y desarrollo, y en temas culturales".

"Es evidente que una de las áreas donde hay mucho intereses del Reino Unido es en la cuestión de los vuelos. Bueno, miraremos cuáles son las propuestas. En la cuestión de aerotransportes estamos abriéndonos de una manera muy significativa. Eso puede ser una forma de simplificar una posible solución del tema vuelos, pero no hay nada concreto todavía", sentenció.



