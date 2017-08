Maldonado: investigan el teléfono de una llamada falsa que alertaba sobre un cuerpo en un arroyo

Durante el mediodía de ayer, la comisaría de El Maitén recibió una llamada anónima que alertaba sobre la presencia de un cuerpo en el arroyo Las Minas, en Epuyén, una zona que está a 20 kilómetros de la comunidad mapuche de Cushamen, el último lugar donde fue visto Santiago Maldonado cuando Gendarmería Nacional realizó un operativo el 1 de agosto.

Esa alerta generó que los efectivos de la Policía Federal y fuerzas locales rastrillaran la zona, pero no encontraron nada. La llamada habría sido realizada desde el teléfono celular de un adolescente por lo que se trataría de una broma de mal gusto. El intendente de El Maitén, Oscar Currilén, confirmó en diálogo con El Patagónico que "fue una denuncia falsa".

"Se recibió una denuncia en la comisaría de El Maitén e inmediatamente se hicieron los rastrillajes en donde habían indicado que estaría ese cuerpo, pero se descartó por completo esta información", afirmó.

"No se pueden dar muchos datos más porque está abierto un sumario, pero lo que sí se puede decir es que se está investigando el teléfono desde donde se hizo la denuncia porque tiene característica 02945, que es de nuestra zona", agregó Currilén.

Ayer también se desmintió que el teléfono celular de Maldonado había sido atendido en Chile. La versión surgió luego de que Ariel Garzi, amigo de Santiago y testigo de identidad protegida -hasta que la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich diera a conocer su nombre ante los medios de comunicación-, contara que apenas se enteró de la desaparición del joven artesano a principios de agosto trató de comunicarse con él. Dijo que se trataba de un teléfono con característica de Chile, lo que no implica que la llamada haya sido atendida en ese país.

"Yo llamé, me atendieron al segundo tono, del otro lado nadie habló, se escuchaba una habitación vacía con eco, se escuchaban pasos fuertes similares a los de botas, que fue lo primero que se me vino a la cabeza. Yo llamándolo a Santiago a los gritos desesperado por la situación, nadie hablaba, yo sentía mucho enojo. Lo llamé a los gritos por 22 segundos y me cortaron el teléfono. Enseguida volví a llamar y ya me daba apagado", narró.

El amigo de Maldonado también manifestó que siempre se había comunicado con el artesano a ese número con característica chilena. "Después del llamado, llamé a la familia, a los abogados y nos presentamos en el Juzgado Federal de Esquel para presentarlo como prueba para que hagan el rastrillaje", aseguró Garzi quien además denunció que tanto su familia como él y sus amigos tienen "los teléfonos pinchados todo el tiempo, tengo que andar cambiando de número una vez por semana prácticamente".





COMITIVA

Una comitiva de organismos de Derechos Humanos viajará hoy a Esquel. encabezada por Tati Almeida y Lita Boitano en representación de Madres de Plaza de Mayo, quienes estarán acompañadas por el exdiputado nacional Horacio Pietragalla, así como por Charly Pisoni, Roberto Baradel y Daniel Catalano. Se reunirán con organismos encargados en la búsqueda del joven, que ya lleva desaparecido 23 días. Además, programan una nueva marcha en Plaza de Mayo el 1 para de septiembre para pedir por la aparición de Maldonado.

En este sentido, el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Santiago Igon, presentó un proyecto de resolución solicitando se constituya la comisión de Derechos Humanos en Esquel para tratar la desaparición de Maldonado.

El legislador manifestó que este pedido será enviado a la presidenta de la comisión, Victoria Donda, con el objeto de interiorizarse y relevar información sobre los acontecimientos sucedidos el 1 de agosto durante el operativo de Gendarmería Nacional.

Mientras tanto, el Consejo Zonal de la Sede Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco expresó su profunda preocupación por la desaparición de Santiago Maldonado.

"Se desconoce el paradero de Santiago desde el 1 de agosto luego de que efectivos de Gendarmería Nacional realizaran un operativo contra la protesta protagonizada por la comunidad mapuche en Pu Lof Cushamen en reclamo de sus derechos.

En virtud de este grave hecho, se requiere al Estado Nacional la aparición con vida de Santiago Maldonado, el esclarecimiento de lo acontecido y la identificación de los responsables de su desaparición.

La comunidad universitaria acompaña todas las movilizaciones y expresiones de todo el país a fin de visibilizar lo ocurrido", manifiesta en un comunicado.