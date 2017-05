Malena Narvay: "tuve problemas de alimentación"

Malena Narvay se hizo conocida a partir de su participación en Quiero vivir a tu lado. La joven de 19 años se transformó de la noche a la mañana en una referente para muchas chicas de su edad, por lo que aprovechó una entrevista para hacer una revelación.

"Hay chicas que me escriben en las redes sociales, 'Sos re linda. Me deprime verme al espejo después de ver esta foto', o 'Me odio por no tener tu cara'... Esas cosas me preocupan mucho. Cuando era chica tuve problemas de alimentación, entonces trato de bajar línea para que se quieran como son. Yo lo pasé y sufrí un montón. No quiero subir fotos en bikini photoshopeadas para dar una imagen que no tengo. Al estar expuesta, muchos te toman como referente o modelo y es una responsabilidad enorme", aseguró.

