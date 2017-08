El Patagónico | Regionales - 16 agosto 2017 Malestar en Comodoro Conocimiento por la ausencia de Mamet

El titular de la Agencia Comodoro Conocimiento, Alberto Hroncich, lamentó ayer la ausencia del ministro de la Producción de Provincia, Pablo Mamet, en el lanzamiento en la ciudad del programa Agro Emprende, y la determinación de no participar en la Expo Industria de noviembre.

“También nos comunicaron que no van a pagar el stand que usaron el año pasado. Este es un nuevo cachetazo para Comodoro y sus emprendedores”, aseguró el funcionario.

Además, el funcionario municipal tildó a Mamet de "funcionario fantasma", al menos con la ciudad de Comodoro Rivadavia, a la que dijo "no respeta, ni valora".

Hroncich hizo estas declaraciones ayer, pasadas las 11, luego de participar de la presentación del programa de Nación Agro Emprende, que se realizó en la sede de la Agencia de Kilómetro 4. “Nosotros cedimos con gusto las instalaciones y ayer (por el lunes) se nos aseguró que iban a estar el ministro Pablo Mamet y el subsecretario de Cadena de Valores, Pablo Muñoz. Ninguno vino, y esto fue una falta de respeto a los productores”, consideró.

El Agro Emprende es un programa nacional por el que se busca apoyar, a través de becas y otros aportes, a los productores, a quienes se invita a participar en un concurso en el que defienden su propuesta. “El jurado está compuesto por 16 jurados, 8 de los cuales pone la provincia y ninguno es de Comodoro Rivadavia. Esto también demuestra el poco aprecio que se tiene para con esta ciudad”, acotó Hroncich.

En este contexto, el titular de Comodoro Conocimiento informó que desde el Ministerio de Producción se comunicó que este año no participará en la Expo Industria, que se realiza todos los meses de noviembre.

“El año pasado participaron y no pagaron el stand. Ahora nos dicen que directamente no van a abonar lo que deben y que no participarán en la de este año. Es lamentable, pero no me sorprende de este ministro fantasma que se quiere comunicar con los productores de manera furtiva, sin respetar que esta Agencia es el nexo con ellos en esta ciudad. Una falta de respeto, no para nosotros, sino para Comodoro en su conjunto”, afirmó.





