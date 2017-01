Mamá de María Cash: "ojalá sea ella"

En comunicación con El Patagónico María del Carmen Gallego madre de María Cash, la joven desaparecida hace 5 años y 6 meses en el norte argentino no pierde las esperanzas aunque denuncia "en Argentina no se busca a las personas, no sólo a María, no se busca a nadie".

Dos leyendas escritas en baños de Garayalde en Chubut y Cañadón Seco en Santa Cruz, reactivaron las alarmas por la desaparición de la joven María Cash. De la última vez que hubo noticias sobre ella fue el 8 de julio de 2011.

Desde ese día, numerosas llamadas falsas y pistas que terminaban en callejones sin salidas, fueron frustrando la esperanza de la familia de María. En comunicación con El Patagónico María del Carmen Gallego se refirió a las últimas novedades del caso y detalló que "ya le enviamos la información a Gendarmería de Salta que es la que está a cargo de la investigación".

Con un tono firme, con enojo pero lleno de esperanzas, la madre de la joven desaparecida hace 5 años y 6 meses reza "ojalá sea ella. La letra no la reconozco, puede que la haya escrito otra chica que estaba viajando con ella. No sé, sólo espero novedades y no se pierden las esperanzas".

Hace un tiempo atrás apareció un mensaje similar, yo le reconocí la letra

En otro tramo de la comunicación telefónica la mujer que todavía espera el regreso de su hija denuncia que "en Argentina no se busca a las personas desaparecidas, a ninguna, no sólo a María si no que a cualquier persona desaparecida. Acá lo único que hacen es activar las causas cuando aparece un hecho como éste. Hace un tiempo atrás apareció un mensaje similar, yo le reconocí la letra de ella, pero la justicia lo negó. Nosotros contratamos a una perito caligráfica y también nos dijo que era de ella, pero eso quedó en el olvido. Ahora esperamos, como esperamos todo este tiempo que la justicia trabaje y que la encuentren".

Cualquier información con respecto a María Cash puede ser comunicada al teléfono 0111533906277.