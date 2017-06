"Mameluco" Villalba aseguró que el crimen de Candela "estuvo vinculado al narcotráfico"

En su declaración "Mameluco" dijo que él no tuvo "nada que ver" con el hecho y aseguró que un "secuestrador y narcotraficante de San Martín", identificado como "Cachito Vinazo", fue quien asesinó a Candela.

Miguel “Mameluco” Villalba, condenado a 23 años de prisión por haber liderado una banda dedicada al comercio de droga en el partido de San Martín, aseguró ayer que el crimen de Candela Sol Rodríguez fue un secuestro extorsivo "vinculado a plata del narcotráfico" y que a los captores "se les fue la mano" y la mataron.

Al declarar como testigo frente al Tribunal Oral Criminal 3 de Morón, "Mameluco" dijo que él no tuvo "nada que ver" con el hecho y aseguró que un "secuestrador y narcotraficante de San Martín", al que identificó como "Cachito Vinazo", fue quien asesinó a la niña de 11 años, aunque dijo que ese hombre "está muerto".

El narco detenido compareció ayer ante el tribunal que realiza el juicio oral a pedido de los fiscales Mario Ferrario y Pablo Galarza, quienes querían interrogarlo sobre su relación con el padre de Candela, Alfredo Rodríguez, en los meses previos al crimen de la niña, ya que también estaba preso pero por piratería del asfalto.

Al hablar durante dos horas ante los jueces Mario Bonano, Raquel Lafourcade y Mariela Moralejo Rivera, "Mameluco" negó conocerlo, como así también al resto de la familia de Candela, aunque dijo que sabe detalles del secuestro y crimen "por medio de informantes".

En ese marco, el narco, que en varios tramos de su declaración testimonial se mostró reticente, lo que le valió llamados de atención del tribunal, dijo que se trató de un hecho vinculado al tráfico de drogas.

"El secuestro y crimen de Candela fue por plata, estuvo vinculado directamente a la plata del narcotráfico", expresó y además, contó que "la nena tenía que estar retenida y la mataron. Se les fue la mano a los asesinos".

Según "Mameluco", "uno de los secuestradores que estaba drogado la mató" en el partido de San Martín y luego "la llevaron a Villa Tesei", partido de Hurlingham, donde fue encontrado su cuerpo dentro de una bolsa de residuos.

De acuerdo al testigo, “a la nena la iba llevando de un lugar a otro porque el caso fue tomando estado público muy rápido”.

“Si el fiscal me hubiese escuchado en su momento tal vez podía haber salvado a la nena, pero no quiso atenderme. Hasta me involucraron como amante de Carola Labrador y nada tuve que ver con ella. En San Martín nos conocemos todos y sabemos todos en qué cosas pueden andar las personas”, subrayó.

"Yo no maté a nadie, ni secuestré a nadie", expresó, tras lo cual aseguró: "El que mató a la nena es un tal 'Cachito Vinazo' que está muerto".

Fuentes judiciales indicaron que Di Naso, que tenía causas por robos y secuestro seguido de muerte, fue asesinado en la puerta de un taller mecánico de la calle 25 de Mayo y Sarandí de San Martín en 2015.





"MUY DOLOROSO"

Respecto de crimen de Candela, sostuvo que “fue muy doloroso lo que pasó con la nena” y aseguró que “la Policía quería tapar las cosas”.

“Metieron a mucha gente inocente que nada tenían que ver con el caso y a los que sí estaban involucrados nunca los agarraron. Fueron desastrosos todos”, añadió Villalba ante la atenta mirada de los presentes en la sala, entre ellos los imputados Leonardo Jara (37), Hugo Bermúdez (56) y Fabián Gómez (45).

Según el narco, “la Policía sabía que la nena estaba cerca de su casa y lo que pasó fue que todo lo hicieron muy mal”.

“Yo sé quienes estuvieron involucrados en el tema, pero también sé que la vida en la cárcel es muy dura y siempre puede haber venganza. Yo también tengo a mi hijo preso y pueden pasarle cosas por algo que dije de más”, finalizó el testigo, que previamente le pidió perdón a la familia de Candela.