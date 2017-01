Mañana comienza la 10ª edición del programa Turistas por un día

Mañana comenzará la 10ª edición del programa municipal Turistas por un Día. Se invita a la comunidad a participar de forma gratuita en los Circuitos Turísticos Barriales organizados por la Dirección General de Turismo.

Son paseos para todo público que recorren barrios emblemáticos para el desarrollo histórico industrial de esta ciudad, además permiten conocer las especies naturales y disfrutar de los paisajes costeros acompañados por una guía de turismo.

Con el propósito de revivir el patrimonio cultural comodorense los circuitos turísticos Ferroviario y Petrolero ponen en valor la historia de trabajo, progreso y tradiciones culturales que forjaron a Comodoro Rivadavia.

Asimismo, Turismo municipal propone disfrutar del Circuito Naturaleza Activa, un paseo en el que se podrá estar en contacto con la naturaleza y aprender de ella en cercanías de espacios urbanos, entre Caleta Córdova y Astra.

En conmemoración del 10° Aniversario del Programa Turista por un día, se presentará en esta temporada un nuevo circuito denominado "Escala de la Aeroposta", con el propósito de seguir descubriendo y dando a conocer a Comodoro a través de su historia. Este paseo es un recorrido turístico por los espacios donde se desarrolló la actividad aérea a principios del Siglo XX.

También se dará continuidad a la propuesta de narraciones orales sobre leyendas urbanas que identifican a la ciudad denominada "Relatos Callejeros", que se incorporarán en los circuitos City Tour y Circuito Petrolero durante la temporada estival 2017.

Los recorridos son: City Tour (Puntos panorámicos de la ciudad: Paseo costero, Vista del Puerto, Circuito Ferroviario de km 5, Ex Estación Talleres, Ex Talleres de Ferrocarril (FF.CC), Ex Complejo Usina YPF, Ex enfermería del Ferrocarril (FF.CC)

Circuito Petrolero (Club Huergo, Museo Nacional del Petróleo, Administración Central YPF, Ceret, Colegio Deán Funes, Parroquia Santa Lucía, Bº Diadema (Iglesia Santa Bárbara, Ex Cine Teatro, Convento San José (de las Carmelitas Descalzas).

Naturaleza Activa: Bº Astra y Bº Caleta Córdova. Escala de la Aeroposta

Recorrido turístico por los espacios donde se desarrolló la actividad aérea a principios del Siglo XX.

Relatos Callejeros: Propuesta de narraciones orales sobre leyendas urbanas que identifican a la ciudad que se incorporarán en los circuitos City Tour y Circuito Petrolero durante la temporada estival 2017

Días y Horarios de todos los paseos turísticos: Bº Diadema: lunes de 10 a 13

Circuito Ferroviario: martes de 14 a 16

City Tour: miércoles de 10 a 12

Circuito Petrolero: jueves de 14 a 16

Bº Astra y Bº Caleta Córdova: viernes de 10 a 14

Escala de la Aeroposta: sábados de 10 a 13

Los interesados en participar podrán inscribirse de lunes a viernes de 10 a 18 en la Oficina de Informes Turísticos ubicada en el Centro de Información Pública (C.I.P), ubicada en calle Abásolo y esq. Dr. Scocco, vía telefónica al 4440664 / 154002239 o por mail a informesturismo@comodoro.gov.ar.