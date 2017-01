El Patagónico | Deportes | FUTBOL VETERANOS - 06 enero 2017 Mañana regresan los torneos de Veteranos con toda su definición Luego de dos fines de semana sin acción por las fiestas de fin año, se reanuda la actividad con las definiciones de las restantes tres categorías.

La Asociación Futbolistas Veteranos de Comodoro Rivadavia dio a conocer la programación que desarrollará este fin de semana por la definición de sus tres campeones que resta conocer a su campeón.

En ese contexto, mañana en cancha de Rada Tilly se jugará la final de Súper Master que tendrá como protagonistas a Luz y Fuerza y Laprida. Antes de ese partido, Petroquímica y Lanús irán en busca del tercer puesto.

Asimismo, se iniciarán los octavos de final del campeonato de la categoría Senior. En ese contexto, se medirán Talleres con Los Halcones, Huracán-Torino, Luz y Fuerza-Puerto Argentino, Rada Tilly-Camberra, Estrella Blanca-Unión, Laprida-Petroquímica, Abel Amaya-CAPA, Sindicato Camionero-La Vecindad, Banco Provincia-FM La 100.1, Los Andes-Santos, USMA-Transporte Doble B y General Saavedra-General Roca.

Mientras que el domingo se jugarán los cuartos de final de la categoría Master. Los partidos serán: Rada Tilly-Pueyrredón, Atlético Yupanqui-Ameghino, Laprida-General Roca y Huracán-USMA.



PROGRAMA



Mañana (Súper Master - Final)

Cancha: Rada Tilly (15:00)

Petroquímica vs Lanús (3° puesto)

Luz y Fuerza vs Laprida (1° puesto).



Senior (8vos. de final)



Cancha: Huracán (15:00)

Talleres vs Los Halcones

Huracán vs Torino



Cancha: Rada Tilly (15:00)

Luz y Fuerza vs Puerto Argentino

Rada Tilly vs Camberra



Cancha: Laprida (15:00)

Estrella Blanca vs Unión

Laprida vs Petroquímica



Cancha: Camioneros (15:00)

Abel Amaya vs CAPA

Sindicato Camioneros vs La Vecindad



Cancha: (a confirmar - 15:00)

Banco Provincia vs FM100.1

Los Andes vs Santos



Cancha: Rivadavia (15:00)

USMA vs Transportes Doble B

Saavedra vs General Roca



Master (domingo – 4tos. de final)

Cancha: Rada Tilly (11:00)

Rada Tilly vs Pueyrredón

Atlético Yupanqui vs Ameghino



Cancha: Laprida (11:00)

Laprida vs General Roca

Huracán vs USMA.



