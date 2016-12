Mañana se conocerá la pena para los "inspec-chorros"

El pasado 6 de diciembre, el tribunal presidido por la juez penal Gladys Olavarría, resolvió declarar penalmente responsables a Cárdenas y Garbarino como coautores del delito de extorsión en concurso real con robo agravado por el uso de arma propia, en grado de tentativa.

Esta mañana en los tribunales del Barrio Roca se llevó adelante la audiencia de imposición de pena en el juicio que se sigue a los inspectores de tránsito municipales Facundo Garbarino y Mauro Cárdenas.

La fiscal Camila Banfi solicitó la pena de 7 años de prisión para ambos en virtud de haber sido declarados penalmente responsables del delito de "extorsión en concurso real con robo agravado por el uso de arma, en grado de tentativa" por los hechos acontecidos el pasado 10 de marzo de 2016.

En tanto, el defensor de Garbarino requirió se perfore el mínimo de la pena establecida para el delito y que la pena no exceda los 3 años de prisión, subsidiariamente el mínimo legal de 5 años. Asimismo el defensor de Cárdenas solicitó la pena de dos años y seis meses de prisión para su pupilo.

SE REVOQUE EL ARRESTO DOMICILIARIO

La fiscal por su parte solicitó al tribunal que en caso que el tribunal resuelva una pena de cumplimiento efectivo, se revoque el arresto domiciliario de ambos imputados y se les imponga la prisión preventiva. Ello en base al peligro de fuga, la gravedad del hecho y la pena que se espera; por todo esto es lógico y razonable que se les imponga la medida de coerción hasta que la sentencia quede firme, consideró.

El defensor de Garbarino sostuvo que no asiste razón al Ministerio Público Fiscal y que no debe ejecutarse la sentencia hasta que la misma no haya sido confirmada por un tribunal superior. Su defendido se ha sometido siempre al proceso y los peligros procesales no se presumen, sino que hay que acreditarlos. Si hubieran querido fugarse ya lo habrían hecho, concluyó.

En igual sentido el defensor de Cárdenas se opuso a la revocación de su prisión domiciliaria que está cumpliendo desde el mes de abril. No existe un informe negativo y todo su entorno familiar está en la ciudad. Rige el principio de inocencia hasta que la sentencia quede firme, es decir debe mantenerse su arresto domiciliario.

Finalmente, el tribunal resolvió que mañana martes a las 12.00 dará a conocer su veredicto.