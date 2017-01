El Patagónico | Regionales | CALETA CORDOVA - 13 enero 2017 Mañana se inicia la Fiesta del Pescador en Caleta Córdova Mañana y el domingo se llevará a cabo en el barrio Caleta Córdova la Fiesta del Pescador. Será en el predio del club de fútbol. Todo comenzará a las 16 y se extenderá hasta las 2 con diversas actividades como Master Class de zumba. Se presentarán también murgas; Omar, el romántico; Susana, la cumbiera; Mentes Lúcidas; La Gozadera; El Camaruco; Aylen Becerra; Hugo Cunino Cedrón y Rafael Quipildor.

El domingo, de 12 a 22, la propuesta contempla las presencias de artesanos, plaza infantil, maquilladora, patio de comidas y actividades lúdicas. Ese día se presentarán escuelas de danzas; Manuel Núñez; habrá clases de comerciales; Daniel Dalla Longa y Bruno Martín Ojeda; Facundo Carrasco; Sin Fronteras; La Hittband; 7 Poderes y un Sentimiento Camaruquero; Luis Rosales; Los Hermanos Nievas y Los impostergables.

Todas las actividades son libres y gratuitas y el anuncio se hizo en el Centro Cultural con la presencia del viceintendente, Juan Pablo Luque; el secretario de Cultura, Daniel Vleminchx; el titular de Servicios a la Comunidad, Rubén Palomeque; y el presidente de la asociación vecinal, Julio Baio.

En el momento de la presentación, Vleminchx destacó que el municipio busca poner en valor esta fiesta tan importante para la ciudad y señaló que cuenta con el acompañamiento de Cultura de Chubut.

Además, dijo que habrá actividades diversas para la comunidad y que también en el Centro Cultural de ese barrio se presentará una muestra de fotos en el marco de la fiesta. Dijo que el escenario mayor estará en la cancha de fútbol y que por eso la Secretaría de Servicios a la Comunidad realizó diferentes trabajos de acondicionamiento del predio.

"Este encuentro tiene características familiares; por eso se hace en el estadio y se acondicionó una calle; habrá ordenamiento del tránsito y estará colaborando la agrupación de autos de colección", informó.



UNA ACTIVIDAD QUE

IDENTIFICA AL BARRIO

El presidente de la vecinal, Julio Baio, valoró la dimensión que tiene este festejo para la ciudad y en especial para la gente de la pesca. Según dijo, al hacer un relevamiento el padrón supera las 200 personas afectadas a esta actividad productiva.

"Es una actividad que representa al barrio, ya se hizo y no queremos que se pierda porque nos identifica", indicó el vecinalista.

Diferentes actividades estarán concentradas en esta fiesta y numerosos cantantes de la localidad y la región se presentarán en el escenario mayor. Palomeque indicó que se hicieron trabajos que incluyeron movimiento de suelo en la cancha, y que se habilitó un camino alternativo al que se le hará el mantenimiento con un camión regador, a los fines de facilitar el tránsito peatonal frente al club.

Como complemento, personal de Tránsito, policías e integrantes de la Secretaría de Seguridad recorrerán el barrio con sus propios vehículos. De igual manera, el funcionario –que está a cargo de la Secretaría de Gobierno- manifestó que el personal de Bromatología recorrerá los diferentes puestos de comida que se habilitarán durante los dos días de fiesta.

Respecto de la presentación de los autos de colección, el organizador contó que es el segundo año que se presentan y que habrá modelos de tunning, clásicos y personalizados. En total serán 400 rodados.

El viceintendente Juan Pablo Luque felicitó a los organizadores por esta fiesta importante para el sector y habló de la necesidad de seguir promoviendo estos espacios relacionados con el arte y la cultura de la ciudad.

"No somos solo una ciudad petrolera; trabajamos con la pesca que está olvidada en la región sur; reclamamos los 6 permisos artesanales que hoy no tiene el barrio y que afectan el trabajo del día a día de la gente de Caleta Córdova", sostuvo.

En este sentido, el representante del Ejecutivo puso de manifiesto que hace este reclamo para que la gente pueda sacar sus barcos al mar y reflotar la diversificación productiva, además de conseguir puestos de trabajo y recursos.

"Caleta Córdova tiene mucho por ofrecer y necesitamos una política pesquera. Por eso invitamos a la fiesta al secretario de Pesca de provincia; para que vea la situación local", concluyó.

