Mañana se realizará la reunión entre el PAMI y CABIN

El presidente de la comisión de Salud del Concejo, Nicolás Caridi, confirmó ayer a El Patagónico que, tal como se resolvió en la sesión del jueves, se invitó a la directora ejecutiva del PAMI Chubut, Lidia Córdoba, y a los referentes del Centro de Aplicaciones Bionucleares (CABIN).“Los hemos invitado a una reunión, que se desarrollará el miércoles a partir de las 10. Todavía no tenemos confirmación pero, por la importancia del tema, damos por descontado que la responsable provincial de Chubut se hará presente para buscar una solución al retraso en el pago al CABIN”, explicó el concejal del Frente para la Victoria.Al encuentro ya confirmaron la asistencia los directores médicos y el responsable administrativo del Centro de Aplicaciones Bionucleares, Jorge Brugna y Juan José Nieto, que ayer reiteró por Radio Del Mar el problema en el que se encuentra el CABIN por la falta de respuestas por parte de PAMI.Nieto recordó que la deuda por prestaciones realizadas a partir de octubre supera los 4.800.000 pesos, de los cuales, tras el primer reclamo, el PAMI solo pago 800.000 y no informó sobre ningún plan de pago para hacer frente a la deuda.“El CABIN es un prestador único y de excelencia, como todos sabemos, y no puede seguir pasando por estas dificultades. Esperemos que, en esta reunión, Córdoba dé respuestas para solucionar el problema que se está generando. Su visita será la primera que realizará desde que asumió, así que posiblemente se aborden otros temas”, indicó Caridi.EL COLEGIO MEDICOQUIERE SUMARSEApenas se enteró por este medio de la citación a Córdoba, el Colegio Médico pidió participar de la reunión ya que, en la misma, desea que también se den respuestas a los profesionales a los que la obra social les debe las prestaciones realizadas hace meses.El presidente de la entidad profesional, Juan Carlos Herrera, no quiso hacer declaraciones ayer del tema, continuando con el silencio que se decidió mantener, en apariencia por un principio de acuerdo en ese sentido con el PAMI, luego de que el reclamo por la falta de pago se hiciera público hace más de 15 días.“Hemos recibido el llamado telefónico de la gente del Colegio Médico para que los sumemos a la reunión. Entiendo que si bien convocamos a Córdoba por el CABIN, no tendrá problemas en que también se aborde el reclamo de los médicos. El Concejo está haciendo todo lo que está a su alcance para que a los afiliados de la ciudad no se les corten las prestaciones”, concluyó Caridi.