Mañana se reanudará la acción en la ACRB

La Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB) reanudará mañana el torneo Apertura "Ramón 'Cacho' Morel" 2017, el cual fuera suspendido por la catástrofe climatológica que sufrió la ciudad de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

De acuerdo a las confirmaciones realizada por los clubes sobre los estados de situación de los gimnasios, se decidió volver a competir desde mañana en el gimnasio 'Cemento Comodoro' del club Petroquímica, que se encentra en Kilómetro 8.

En ese contexto, estarán jugando desde las 21:00 Petroquímica y Gimnasia y Esgrima en partido correspondiente a Primera división.

La acción continuará el sábado en el Socios Fundadores, en el gimnasio 'Diego Simón', mientras que el domingo, la acción tendrá lugar en instalaciones de Náutico Rada Tilly.



PROGRAMA



Mañana en el 'Cemento Comodoro'

21:00 Petroquímica vs Gimnasia y Esgrima (Primera).



Sábado en el Socios Fundadores

15:00 Gimnasia 'Blanco' vs Escuela Municipal Pueyrredón (U15).

16:30 Gimnasia 'Blanco' vs Escuela Municipal Pueyrredón (U13).

18:00 Gimnasia 'Blanco' vs Escuela Municipal Pueyrredón (U17).



En el gimnasio 'Diego Simón'

18:00 Federación Deportiva vs Náutico Rada Tilly 'Negro' (U15)

19:30 Federación Deportiva vs Gimnasia y Esgrima (U23).



Domingo en Náutico Rada Tilly

15:00 Náutico Rada Tilly 'Amarillo' vs Gimnasia 'Verde' (U15).

16:70 Náutico Rada Tilly vs Gimnasia 'Verde' (U13).

18:00 Náutico Rada Tilly vs Gimnasia 'Verde' (U17).



