Mañana sigue el Apertura de la Asociación Promocional

Mañana desde las 15 se disputará en el complejo Huergo de barrio General Mosconi una nueva fecha del torneo Apertura 2017 que organiza la Asociación Promocional de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, la acción dará comienzo con el partido que sostendrán Los Andes y Dragones que corresponde a la primera fecha de la categoría Infantil 2005-06.



PROGRAMA



Mañana en el complejo Huergo

15:00 Los Andes vs Dragones; Infantil 2005-06, 1ª fecha.

15:40 Racing Comodoro vs Flamengo; Infantil 2005-06, 1ª fecha.

16:20 Asturiano vs Olimpo; Infantil 2005-06, 1ª fecha.

17:00 La Súper vs Lala's; Menor, 4ª fecha.

17:40 Transporte Gómez vs Juanes Motos; Menor, 5ª fecha.

18:20 FUSPU vs Flamengo; Menor, 4ª fecha.

19:00 Lanús vs Juanes Motos; Cadete, 4ª fecha.

19:50 UOCRA vs Olimpo; Juvenil, 4ª fecha.

20:40 Arsenal vs Los Ases; Juvenil, 4ª fecha.

21:30 Cepatacal vs La Cigarra; Juvenil, 4ª fecha.

22:30 El Lobito vs Gimnasio Laprida; Juvenil, 4ª fecha.





