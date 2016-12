Mañana Touriñan presentará un pedido de informe a Miquelarena

El presidente del bloque de diputados del PJ Frente para la Victoria, Javier Touriñan, presentará en la sesión de mañana un pedido de informes por la "indebida actuación" de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en los allanamientos realizados la semana pasada en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Según el diputado, "en el procedimiento se violó el artículo 123 de la Constitución Provincial" y además aclaró que "no hubo ningún delito federal que justifique el uso de esa fuerza en el territorio provincial". El pedido de informes estará dirigido a Jorge Miquelarena, titular del Ministerio Público Fiscal.

"No voy a meterme en lo que hace al proceso judicial, porque ni siquiera tuve acceso al expediente. Pero lo que sí estuvo mal hecho, donde sí hubo una extra limitación de los poderes fue en la actuación de la PSA dentro del territorio provincial, en violación a lo que marca el artículo 123 de la Constitución de la Provincia del Chubut, en el que no se admite la participación de las fuerzas federales en el territorio provincial salvo que haya una autorización previa pedida por la Legislatura, cosa que no hubo", explicó Touriñan esta mañana en conferencia de prensa.

El pedido de informes estará dirigido hacia el doctor Jorge Miquelarena, titular del Ministerio Público Fiscal, "para que explique en amparo de qué norma se solicitó la colaboración de la PSA en el allanamiento que se produjo en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, porque no hubo ningún delito federal en el medio", dijo.

"No había tráfico de drogas ni de rutas internacionales. Según la orden de allanamiento y el registro del inmueble había expedido un delito de cohecho, de coima, que no es un delito federal y no tenía por qué haber actuado la PSA", continuó.

El diputado explicó que en este caso "debía haber actuado solamente la policía local. En caso que se considerara necesario requerir la presencia de otra fuerza federal, porque estaba en riesgo la seguridad interior de la provincia, se tendría que haber pedido una autorización previa a la Cámara de diputados, cosa que no ocurrió. Entonces esta falta de apego o de conocimiento de la norma constitucional es lo que preocupa", concluyó Touriñan, que presentará mañana jueves el pedido de informe durante la sesión legislativa.